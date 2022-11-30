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Псковичей приглашают на премьерный показ мелодрамы с элементами комедии «Пигмалион»

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина приглашает зрителей на премьеру спектакля «Пигмалион». Первые показы пройдут на большой сцене театра 10, 11 и 18 декабря. Также премьерный спектакль войдет в новогоднюю афишу и будет представлен зрителям 2 и 3 января. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Псковского театра драмы.

«Античный миф гласит, будто гениальному скульптору Пигмалиону удалось создать столь прекрасное изваяние Галатеи, что создатель влюбился в свое творение, словно в настоящую женщину. В пьесе великого ирландца Бернарда Шоу миф обретает новую жизнь. Профессор фонетики Генри Хиггинс заключает пари: за несколько месяцев он сделает из неотесанной цветочницы Элизы Дулиттл безупречную леди. Настигнет ли Хиггинса участь скульптора Пигмалиона, полюбившего свое творение, или женщина интересует профессора лишь как предмет научного исследования? Наблюдать за взаимоотношениями мужчины и женщины в спектакле Дамира Салимзянова не менее любопытно, чем за магией преображения Элизы», - рассказали в пресс-службе.

«Текст Бернарда Шоу невероятно остроумный. В нем вы найдете размышления о самых разных сферах нашей жизни и сможете примерить их на себя: согласиться или, наоборот, прийти в шок от некоторых утверждений. Однако на первый план в нашем спектакле выходит мелодраматическая линия. Мне интересно исследовать эти, я бы сказал, очень странные взаимоотношения мужчины и женщины, когда герои любят друг друга, но по каким-то причинам не хотят в этом признаться», – говорит режиссер спектакля Дамир Салимзянов.

Декорации и костюмы авторства главного художника Псковского театра драмы, заслуженного художника РФ Александра Стройло отсылают зрителя к месту и времени действия пьесы – Англии начала ХХ века. А музыкальные номера, которых в новом спектакле будет немало, продолжают мюзикловую традицию постановки этого текста и напоминают зрителю, что, несмотря на достоверность происходящего, история все-таки разыгрывается на театральных подмостках.

Главные роли в «Пигмалионе» исполнят Максим Плеханов (профессор Генри Хиггинс), Александра Кашина (Элиза Дулиттл), Георгий Болонев (полковник Пикеринг). В спектакле также заняты: заслуженная артистка РФ Ирина Смирнова, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, почетный работник культуры и искусства Тюменской области Сергей Скобелев, Валентина Банакова, Ислам Галиуллин, Мария Кузьмина, Екатерина Миронова, Мария Фомина, Андрей Ярославлев.

Дамир Салимзянов – театральный режиссер, драматург, артист, педагог, главный режиссер Глазовского драматического театра «Парафраз», заслуженный артист и заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики. Поставил более ста спектаклей в российских и зарубежных театрах. Спектакли Дамира Салимзянова неоднократно получали награды престижных театральных фестивалей, в том числе номинировались на Национальную театральную премию «Золотая маска». Дамира Салимзянова по праву считают одним из самых успешных российских режиссеров, работающих для широкой публики: в нише развлекательного театра Салимзянов находит место и для авторского высказывания, и для хорошего вкуса, и даже для интеллектуального парадокса.

Музыка для спектакля специально написана Евгенией Терехиной, известным российским театральным композитором. Есть и вокальные партии, которые исполняются актерами вживую.

Спектакль рассчитан на самого широкого зрителя. Возрастной ценз: 16+

Премьерные показы спектакля «Пигмалион» состоятся в Псковском театре драмы 10, 11, 18 декабря и 2, 3 января. Купить билеты можно в кассе театра (улица Пушкина, 13) или онлайн.