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Выставка памяти героев-десантников открылась в Пскове

Фотоэкспозиция, посвященная 21-й годовщине подвига военных разведчиков ГРУ и бойцов 6-й роты десантно-штурмовой дивизии ВДВ, открылась в Псковской областной научной библиотеке 15 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

На 16 стендах представлены архивные фотоматериалы, посвященные памяти военнослужащих, погибших в 2000-м году в Чеченской республике.

По мнению председателя Псковского отделения организации «Боевое братство» Александра Кривотулова, подрастающему поколению важно помнить об этих событиях. «Подвиг 6 роты, спецназовцев должен передаваться от поколения к поколению, из уст в уста. Если мы будем помнить свою историю, то мы непобедимы», - подчеркнул он.

«Воины-десантники и воины-спецназовцы покрыли себя бессмертной славой. Эти ребята показали самые лучшие качества», - cказал ветеран бригады специального назначения, майор запаса Игорь Яшкин.

Напомним, 21 год назад, 21 февраля 2000 года, 2-я бригада специального назначения ГРУ вступила в бой с крупным отрядом боевиков в районе поселка Харсеной в Чечне. Несмотря на значительное численное превосходство противника, группа приняла бой и продержалась до подхода подкрепления. В этот день в бою погибли 25 псковских разведчиков.

1 марта 2000 года, в неравном бою во время контртеррористической операции на высоте 776 в Аргунском ущелье погибла 6-я рота 76-й десантно-штурмовой дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них - посмертно.

Добавим, что организатором выставки выступила Театрально-концертная дирекция Псковской области. В пресс-службе ТКД отметили, что февраль и начало марта - дни памяти и скорби. К памятным датам приурочили концерт губернаторского симфонического оркестра и выступление академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, которые состоятся в большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Выставка в Псковской областной библиотеке, посвященная памяти героям-десантникам, будет работать до 21 февраля. Библиотека открыта ежедневно, с 10.00 до 18.00. Вход свободный.