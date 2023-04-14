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В рубель: Перезапуск приватизации, ремиссия бюджета и штрафы для огородников

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, кому пришла в голову идея перезапустить в России приватизацию и какие еще способы спасения экономики страны предлагают банкиры и депутаты, почему дыра в федеральном бюджете начала затягиваться, чего не скажешь о дыре в кошельках дачников, ведь ее могут увеличить штрафы за неправильные растения на грядках.

КАК СПАСТИ ЭКОНОМИКУ РОССИИ – БРЕЙН-ШТОРМ

Уходящая неделя оказалась богата на предложения по спасению нашей многострадальной экономики. Способы предлагались самые разные, но вряд ли хоть один из них вам понравится.

Так, глава ВТБ Андрей Костин в недавней авторской колонке РБК назвал целых три пути «создания новой модели роста экономики». Или, если быть более точным, три ответа на вопрос «Как вернуть деньги в экономику?», что звучит на самом деле еще более претенциозно.

Первый способ, не поверите, снова запустить в стране приватизацию. По мнению Костина, этот инструмент, то есть передача госсобственности в частные руки, уже неоднократно доказал свою эффективность. Правда, автор считает, что она осуществлялась, цитирую, «на прозрачных и рыночных условиях». Что, как мне кажется, вопрос глубоко дискуссионный.

И глава ВТБ сразу же отвечает в своей колонке на эти сомнения. Он пишет, что это в ситуации «до февраля» о преимуществах и недостатках очередного этапа приватизации можно было бы дискутировать. А сейчас - время действовать. Андрей Костин уверен, что возобновление приватизационной программы не только позволит успешно привлечь средства в бюджет, но еще и даст мощный импульс расшивке тех «узких мест», где сегодня особенно важна готовность брать на себя риски, принимать быстрые и нешаблонные решения. А обеспечить их может частная инициатива, считает он.

Эх, видели мы эту частную инициативу… Либо предприниматели стоят на берегу госпомощи и ждут у моря погоды, либо решаются на что-то новое, свежее, интересное, но государство тут же включает регуляторику, выставляет административные барьеры, подключает общественное мнение и в целом очень ловко подрезает крылья еще на взлете.

Но у г-на Костина менее скептичный взгляд на вещи. А еще он считает, что отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал. То есть деньги в стране есть. Тут спорить не буду, банкирам все же виднее. Прибавим сюда массовое возвращение активов из зарубежных юрисдикций и огромный интерес российского частного капитала к приобретению западных компаний, покидающих (как правило, не по собственной воле) наш рынок.

Банкир перечислил еще несколько плюсов приватизации, которые почему-то в своем тексте закавычил. Это и развитие конкуренции, и укрепление рыночных механизмов, и развитие фондового рынка, и даже формирование новой генерации топ-менеджеров. Качественный управленческий ресурс всегда в дефиците, говорит Костин. С этим, конечно, не поспоришь. Но где гарантия, что государственное снова не растащит, то есть, простите, не приватизирует старый, некачественный управленческий ресурс. Видимо, тот самый, что так легко значительный инвестиционный потенциал накопил, невзирая ни на какие геополитические бури.

На самом деле, в теории, рассуждения Костина кажутся даже здравыми. Ровно до тех пор, пока не начнешь вспоминать, как это уже всё было в современной России. У вас, дорогие радиослушатели, есть ощущение, что приватизация в нашей стране прошла гладко, честно и с исключительной пользой для экономики? Доктор экономических наук Сергей Андреев в 2004 году выпустил книгу «Набат звучит все громче», которую даже пытались запретить в свое время, в ней он отмечает, что маленькая Венгрия от приватизации получила 15 млрд долларов, а огромная Россия немногим больше 7 млрд долларов. В два раза меньше. Но это еще что, Бразилия получила в бюджет почти 70 млрд долларов от приватизации, то есть в десять раз больше! О каком таком успехе мы можем говорить? Правда, в Бразилии потом сменилась власть и началась деприватизация. Поэтому пример, наверное, тоже не самый удачный. Но где гарантия, что мы сами не затеем пляску на граблях?

В любом случае, рассуждать об этом сейчас можно только в теории, потому что власти уже прокомментировали инициативу Костина: никакой приватизации не будет. Может быть, и, слава богу, что.

Еще Андрей Костин в своей колонке активно расписывает преимущества активного наращивания госдолга и использования средств ФНБ для финансирования «приоритетных инвестиционных проектов». Апологетам роста госдолга в Псковской области эта часть определенно бы понравилась. А термин «приоритетные инвестиционные проекты» - это вообще такое расплывчатое определение, что тут видится все что угодно, от распила до слива денег в трубу, но только не светлое будущее. И не думаю, что это моя вина, что мои розовые очки давно разбиты вдребезги.

Андрей Костин считает, что нынешнее соотношение госдолга к ВВП 17% можно смело повышать до «проблемного порога» в 60%. Пишет, что ничего страшного в этом нет. Особенно если включить печатный станок и завалить страну деньгами. Якобы в Китае тоже активно печатали, и ничего, инфляция была всего 2%.

Кстати, говорит глава ВТБ, президент недавно заявил, что инфляция сейчас в России находится ниже целевого уровня в 4%. Симптоматичный пример, когда банкир оценивает рост цен в стране по словам главы государства, а не по каким-то конкретным метрикам. Ну и сравнивать нашу страну с Китаем тоже такой себе кейс. К счастью, пока все это не более чем пугающие теоретические рассуждения. Но как знать, утром в газете, вечером в куплете. Бывает и так.

Для справки и для понимания, банк ВТБ, которым управляет г-н Костин, на 60% принадлежит государству. В прошлом году банк получил рекордный убыток. И его топ-менеджер заявил, что во всем виноваты клиенты, а не политика финучреждения. Не верите, загуглите.

И вот, казалось бы, если Андрей Костин так хорошо знает, что надо делать с экономикой целой страны, то почему же его скиллов не хватает в масштабах одного банка? Есть о чем подумать.

Любопытно, что примерно в это же время в интервью РИА Новости его коллега, экс-министр финансов и банкир со стажем Михаил Задорнов заявил, что недопустимо печатать больше денег, недопустимо контролировать цены, недопустимо раздувать дефицит бюджета более 2-3% ВВП.

Правда, толковых советов от экс-министра я тоже не увидел. Только какие-то громкие фразы в духе: «Чтобы не падали доходы - нельзя допускать падения экономики: будет расти экономика - будут расти и доходы бюджета». Это что-то в духе, чтобы не мялась рубашка, не мните ее! Спасибо, кэп!

Но эксперты из банковской сферы были не единственными претендентами на Нобелевку по экономике на этой неделе. Не менее «порадовал» депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов, у него целых три высших образования, но экономического не замечено.

Так вот, он предложил взымать налог с военнообязанных мужчин моложе 45 лет, которые отдавали бы таким образом долг стране не на поле боя, а не покидая уюта своей квартиры. Ставка налога, предлагаемого депутатом, должна составлять дополнительные 2-3% к действующей ставке НДФЛ.

Логика такая: «Хотите спать спокойно и не думать о мобилизации? Отдавайте 1,5-2 тысячи рублей в месяц». Нилов даже посчитал примерный профит: около 50 млрд рублей в месяц. Потенциальных плательщиков такого налога он насчитал 34 млн человек.

Чтобы не пугать население, он предлагает не использовать название «военный налог», а выбрать для него «более спокойное название». Полагаю эвфемизм будут подбирать для слова «налог», оно же тут самое страшное.

БЮДЖЕТ, ВСТАВАЙ!

Кстати, немного о нашем приунывшем с начала года федеральном бюджете. Минфин в свежих данных решил несколько сгладить шоки. Если верить цифрам министерства, плачевная ситуация стала немного выравниваться. Глава Минфина на днях сообщил о крупном поступлении налога на прибыль в конце марта в размере 2,5 трлн рублей, что совсем неплохо и сопоставимо с образовавшейся в казне дырой.

Впрочем, пока этих цифр в официальных документах не видно. Видимо, еще в пути. На данном этапе финансовая отчетность говорит о том, что в связи с ростом доходов в марте зафиксировано лишь небольшое сокращение дефицита: теперь он составляет 2,4 трлн рублей (против почти 2,6 трлн по итогам первых двух месяцев). То есть по факту он сократился примерно на 300 млрд, но никак не трлн рублей.

Что касается недобора нефтегазовых доходов, то он сохраняется (по итогам I квартала собрано лишь 18% от запланированного), но все-таки с каждым месяцем этот недобор становится все меньше.

Несколько напрягает и тот факт, что расходы бюджета продолжают расти с опережением годового плана, особенно в части госзакупок. Судите сами, за I квартал потрачено почти 50% того, что выделялось изначально на целый год.

Аналитики полагают, что одной из важных причин улучшения доходной части стало заметное снижение курса рубля. Но этот же факт ведет и к увеличению части расходной. Поэтому радоваться этому факту несколько преждевременно.

К сожалению, покрыта мраком история с разовым сбором с прибыли крупных компаний и взносом в казну с уходящих из РФ нерезидентов. Четкого представления о движении средств в этом направлении нет, но, возможно, именно в них кроются пока не зафиксированные официально приросты в доходной части бюджета.

Посмотрим, что будет с этой тенденцией дальше, второй квартал обещает быть более любопытным в этом плане.

Если со стороны геополитики не будет новых серьезных вызовов и нам не придется вновь менять бюджетное законодательство, то мы можем увидеть развитие ситуации по весьма оптимистичному сценарию. Тогда и сомнительные способы спасения экономики России не понадобятся.

Но судя по тому, как быстро у нас меняется тональность экспертных комментариев по исполнению бюджета, ждать можно чего угодно.

ДАЧНИК, БЕРЕГИСЬ!

Почуяв ароматы дачного сезона, некоторые СМИ поспешили напомнить огородникам-любителям о необходимости блюсти законы, иначе - тоска, уныние и штрафы. Сделаю небольшое резюме, в котором не буду вспоминать всуе про разведенный не по правилам огонь, про мусор на участке или около него, про самовольные колодцы и прочие нарушения всевозможных нормативов. Это вы, наверняка, и так все знаете. Но законодатели не дремлют и с фанатичной целеустремленностью воспроизводят все новые и новые ограничения.

Недавно Госдума приняла закон, который вводит уголовную ответственность до 9 лет и штрафы до 3 млн рублей за уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот особо ценных растений и грибов. Самый крупный штраф может прилететь тому, кто этим сбором занимается не в личных, а в коммерческих целях.

Это еще не все! Огромный штраф можно получить не только за уничтожение или, упаси бог, продажу краснокнижных растений и грибов, но и за их приобретение! До 1,5 млн рублей! Согласно закону, можно даже лишиться свободы, если партию незаконно замученных растений посчитают крупной. Если же при совершении преступления использовалось еще и служебное положение, то наказание составит уже до 7 лет со штрафом до 3 млн рублей.

Не уверен, что каждый дачник или даже владелец сельхозземель знает наизусть все виды редких и краснокнижных растений. Например, к ним относятся подснежники, но у нас они растут на многих дачных участках. И даже во дворах. Так вот, если следовать четко букве закона, если вы такой цветочек сорвете, или даже просто случайно на него наступите, то вам полагается штраф.

Ну и не забывайте, что также можно быть оштрафованным за нахождение на личном участке так называемых карантинных растений. Попросту говоря, сорняков. Теоретически, какой-нибудь дотошный инспектор может придраться – а какого это патиссона у вас в огороде запрещенка растет.

Не уверен, что инспекторы занимаются на самом деле всем этим на практике, но теоретически оштрафовать вас могут даже за то, что вы ленитесь полоть свой огород. Засилье сорняков – это вполне себе официальный повод выписать вам штраф. Судебной практики на этот счет с гулькин нос, как правило, так борются с совсем уж распустившимися дачниками, у которых на участках уже лес вырос, но, как говорится, лучше не будить лихо, пока тихо.

В интернетах до сих пор юристы спорят, могут ли оштрафовать за одуванчики на дачном участке. Формально это сорняк. Формально же сюда можно подтянуть и штраф за зарастание сорняками. В чуднóе время живем.

Правда, тут штрафы не так велики, в самом крайнем случае дачнику придется заплатить государству 5 тысяч рублей, а чаще всего это вообще рублей 500. Но вот владельцу сельхозземель придется туго – ему придется отдать до полумиллиона.

Так что, если на участке вырастут особо ценные растения - их нужно хранить и беречь, даже если они начнут бесконтрольно разрастаться, а если вредные и карантинные, то немедленно уничтожить. Тут главное не перепутать.

В список сорняков, кстати, еще входят такие растения как лютик, борщевик Сосновского, тысячелистник, пижма, вьюнок полевой, пастушья сумка, практически все чертополохи, болиголов и даже некоторые виды ромашек. Я не знаю никого, кто бы был оштрафован и, тем более, лишён участка за несвоевременную прополку. Но теоретически, если вас очень не любят соседи по даче, могут и настучать куда не надо. Штраф хоть и небольшой, а неприятно.

Кстати, Росреестр еще в 2021 году отметил, что имеет право обследовать земельный участок без вашего ведома и дистанционно с использованием дронов, беспилотников и даже искусственных спутников Земли. Росреестр и спутники, три ха-ха, но тем не менее, так заявлено.

После выявления нарушения, владелец земельного участка уведомляется о сроках проведения следственных действий уже на местности. Отказ правообладателя от участия в проведении проверки уже является основанием для штрафа. Если собственник будет упорно не реагировать на замечания и не устранять нарушения, вот тогда могут и участок изъять.

«Росреестр следит за тем, чтобы земля использовалась по закону», - гласит пугающий слоган в официальном пресс-релизе ведомства. Что лучше не делать с лихом, я вам уже сказал.

Хороших вам и законных урожаев, друзья.

На этом все. Будьте в курсе событий, несмотря ни на что не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире ПЛН FM.

Алексей Овчинников