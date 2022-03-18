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«Дабришутинг»: Чужие, общие и свои

18.03.2022 17:58|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН ФМ (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

По-прежнему я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды недели и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Новейшая волна эмиграции: кого Россия будет ждать обратно
Сообщения о минировании псковских школ: телефонное хулиганство или запланированный терроризм?
Культурное импортозамещение шагает по планете

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Фото: Александр Райхштейн

Не пускать обратно в Россию уехавших звезд и олигархов предложили в Госдуме. Озвучил эту идею депутат Султан Хамзаев, уже не первый год негласно соревнующийся с господином Виталием Милоновым за звание самого оригинального законотворца. Согласно мысли Хамзаева, те «гастролеры», кто покинул РФ после начала спецоперации на Украине, возвращаться сюда не должны. В ответственное для России время депутат призвал «отделять зерна от плевел».

Список уехавших телезвезд и крупных блогеров, известных и не очень медийных персон медленно и верно продолжает расти с каждым днем. В череде фамилий встречаются разные. И именно на этом этапе отделить зерна от плевел предлагаю я. У каждого эмигрировавшего свои причины. Можно понять уехавших от сумы и от тюрьмы, опасающихся за свою жизнь из-за угрозы прекращения поставок в Россию необходимых лекарств, желающих поддержать родственников за рубежом и переждать психологически сложное время в кругу близких. Логично, что уезжают недовольные политикой государства, не очень понимаю только, почему все те, кто сейчас активно хает режим, так долго мучился и его выносил. Допустим, дело в частностях и чаше терпения. Еще меньше ясна мотивация тех, кто, находясь за пределами РФ, призывает граждан страны выходить на улицы и чуть ли не собирать народные ополчения, что запрещено российским законом. Кажется, в подобных заявлениях нет ни капли человеколюбия и истинного патриотизма, а только личные выгоды третьих лиц, о которых не упомянут в пламенных речах с высоких трибун.

Звезды – каста особая, которую я сейчас понимаю еще меньше. Думаю, они будут готовы вернуться в Россию и при необходимости «переобуться» в своей гражданской позиции сразу, как только у них кончатся деньги. Ведь в пандемию многие знаменитости не постеснялись попросить у государства копеечку, сейчас, при необходимости, они сделают ровно то же самое. Запрещать въезд в Россию таким блудным дочерям и сыновьям будет, как мне кажется, довольно странно. Объясню, почему. Многие сейчас склонны сравнивать эмиграцию из СССР с отъездом людей в наши дни.

На мой взгляд, проводить параллели в данном случае не стоит (во всяком случае, мне очень хочется в это верить). Сейчас как минимум никто никого не гонит и из России можно уехать в общем-то куда угодно при должном владении логистикой. Но самое главное, что отличает прошлые пароходы эмиграции от нынешних – идейная составляющая. Страдает сейчас по разным причинам европеизированная часть населения страны, которая не является большинством. Уезжают с размахом не великие умы, которые могут вести за собой народные массы, не уникальные гении, а просто популярные люди, многие из которых давно приобрели недвижимость за рубежом на кровно заработанные в России деньги. Я бы назвала нынешнюю эмиграцию по большей части показательной и временной, средством справиться с тревогой, а не жизненной целью. Кто уехал – молодец, кто остался - тоже молодец. Не хороший человек только тот, кто пытается осудить хотя бы одну из сторон, сделавших свой выбор.

Ложные сообщения о минировании поступили на этой неделе сразу в несколько школ Псковской области. В комитете по образованию заверили, что все сообщения были проверены и никаких признаков готовящейся трагедии спецслужбы не обнаружили.

На фоне полномасштабной информационной войны, которая сейчас развернута по всем возможным фронтам, подобные сообщения кажутся не просто выходкой какого-то телефонного хулигана. Пока чиновники призывают всех к спокойствию и указывают на причастность иностранных граждан к этим неприятным инцидентам, пользователи социальных сетей по всей России в ответ на похожие сообщения о минировании социально значимых объектов предлагают властям заблокировать телефонные звонки из некоторых стран во избежание подобных эксцессов. Не берусь судить, есть ли здравое зерно в дополнительной блокировке чего-либо. Время, как говорится, покажет. Пока непонятно, как сохранить спасительное спокойствие прямо сейчас, когда не то что телефонные террористы, рядовая учебная тревога вызывает настоящую тревожность.

В этой ситуации меня несколько смущает вот какой факт. В поиске виноватых в любом инциденте с многочисленными гипотетическими и реальными пострадавшими общество до 24 февраля упиралось в семью. Дескать, вот какие плохие и невнимательные родители, не следили за ребенком, он вырос (или еще в процессе), а теперь, как минимум, не соображает, что делает, или, как максимум, мстит всю оставшуюся жизнь мнимым обидчикам за детские травмы и семье за недостаток внимания. После 24 февраля фокус вины сместился исключительно на граждан из ныне недружественных России стран и им сочувствующих.

Господа, влияние семьи никуда не делось! Лучшая инвестиция в светлое будущее, особенно в темные времена, это воспитание детей и поддержка родственников. Я говорю сейчас не о государственной пропаганде, новых уроках истории в школах и проникновенных кухонных беседах, а о том, на что полномочия образовательных учреждений не сильно распространяются – создание нормального климата в семье. Психическое здоровье стоит дорого, если покупать курс терапии у психолога или психотерапевта, экономить средства ближнего своего лучше начинать уже сейчас.

Конечно, виновные в сообщениях о ложном минировании понесут наказание, но предотвратить локальное безумие в отдельно взятое семье под силу каждому. Беречь себя и свою страну - это не только участвовать в патриотических акциях, это еще и учиться сохранять спокойствие и поддерживать близких в любой ситуации. И сейчас самое время не увлекаться зачисткой списка друзей в социальных сетях и многочасовым прочитыванием новостей, а сделать все возможное, чтобы сообщения о ложных минированиях школ не вызывали ненависть у детей к какому-либо народу.

Курс на импортозамещение нынче взят не только в сфере экономики, но и в сфере культуры. Из-за разрыва партнерских связей западных киноконцернов и российских прокатчиков тем, кто ждал новинок зарубежного синема, придется изыскивать различные обходные пути, чтобы их увидеть (например, уехать в другую страну). Загвоздка в том, что зритель-то может найти выход из положения, а кинотеатры – нет. Отмена проката голливудских блокбастеров, по сути, равна срыву работы отрасли, так как согласно статистике люди ходят в кино, в основном, за импортным экшеном. Афиши местных кинотеатров существенно оскудели, некоторые заведения уже сократили время работы.

Думается, что это только начало конца. Есть мнение, что если к маю ситуация не изменится, то кинотеатры законсервируются или этот бизнес вообще будет ликвидирован. Некоторые эксперты считают, что раз пандемию пережили, значит, и сейчас все пройдет с минимальными потерями. Как писал Грибоедов: «Блажен, кто верует, тепло ему на свете!» Мне кажется, надеяться в этой ситуации можно только на чудо. Причем, верить в то, что россияне массово полюбят отечественный кинопродукт, не стоит, это утопия. Сейчас даже культовые картины не соберут полные кинозалы. Ну выйдут в повторный прокат «Брат» и «Брат 2» и что? В больших городах, возможно, несколько показов будет с аншлагом. В Пскове вряд ли.

Вообще людей, которые готовы идти в кино на российские фильмы можно посчитать по пальцам. Успех «Холопа», конечно, в свое время был ошеломительный, но вряд ли есть что-то подобное на подходе. Патриотические фильмы типа картин «Учености плоды» или «Подольские курсанты» мало интересуют массового потребителя.

В Пскове со вкусами у людей все вообще очень плохо. Говорю я так вовсе не из любви к отечественному кино и не в попытках его защитить. По зову сердца я довольно часто ходила на заседания местных киноклубов, показы иностранного кино в рамках международных фестивалей и на ретроспективы мировой классики. Что до пандемии и ее ограничений, что во время нее, эти киносеансы набирали немного зрителей.

В виде исключения, скрепя сердце, могу назвать разве что кинофестиваль «Западные ворота». Первый раз подборка фильмов на нем была изумительной, чего не скажешь о втором фестивале, где было довольно много откровенной безвкусицы (причем российского производства!). Откроются ли в третий раз «Западные ворота» для псковичей – неизвестно. Еще из печального опыта моих походов в кино, помню, как в первый день ретроспективы «Сияния» Кубрика в огромном кинозале сидели лишь мы с приятелем. Возможно, на «Основной инстинкт» в киноклуб «Молоко и сено» пожаловало больше зрителей, я не ходила, но буду надеяться, что так оно и было.

Пока показы кино в образовательных пространствах – последняя возможность посмотреть качественный зарубежный продукт, который еще не скоро вернется в кинотеатры. Но не премьерами едиными жив кинолюбитель! Верить в оптимистические прогнозы получается все хуже, так что остается только смотреть хорошее большое кино на небольшом экране.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте

Теги: #кино #импортозамещение #эмиграция #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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