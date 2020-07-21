По ганзейскому счету

Как-то очень незаметно прошла первая годовщина псковской Ганзы. Но Ганза была, как были и несколько лет до праздника, во время которых город если и не жил подготовкой, то очень много о ней говорил. И хочется это дело отрефлексировать. Понять, что это вообще было и что получилось из идеи «псковской Олимпиады». Спустя год это видится довольно отчетливо. Так что давайте считать.
Шесть лет было у Пскова на подготовку. Отсчет ведется от разудалых июньских деньков 2013 года в немецком Герфорде. Пока комиссия решала, куда поедет Ганза в 2019-м, глава Пскова Иван Цецерский вместе с замом Наталией Соколовой развлекал европейскую публику. Он играл на баяне, она подыгрывала на барабане. Веселый народ эти русские, рассудили немцы, и присудили нам победу. А потом и Путин подписал указ о праздновании: немцы могут для Пскова, что хотят, придумывать, но без воли высшего руководства в нашей стране ничего не происходит. Президента России потом ганзейский президент Манфред Шюркамп будет ждать в Пскове: «Было бы здорово, если бы Владимир Путин приехал». Но не приедет. Как не увидят псковичи Ивана Цецерского на сцене в Кремле, где 27 июня праздник открывали. Ветер перемен сдул главного ганзейца с местного политического Олимпа в Москву.
Три недостроя осталось Пскову после Ганзы, на которые под праздник еще прошлая областная администрация вытряхивала деньги из федерального центра.
Раз - кампус. Здание несостоявшегося «Интуриста», заложенное еще при советской власти и выкупленное уже в наши дни для ПсковГУ, должно было приютить заграничных гостей. Вместо этого под сам праздник только-только успели привести в порядок фасад, чтобы подгнивший зуб не портил улыбку. Не сдали его и до сих пор. Новый срок называют в иезуитских формулировках, дескать, достроим к сентябрю, но введем к январю. Помня историю здания, верится слабо. Привели территорию в порядок - уже хорошо, туристы не шарахаются.
Второй недострой - библиотека. Она должна была стать одной из площадок для дискуссий во время праздника, но так и не стала. Открыть «научку» обещают со дня на день, в интернете уже появлялись снимки буквально горы из книг, которую перевезли обратно. Но обещать - не значит открыться.
Третий - «Машиностроитель». Там должны были праздник открывать-закрывать, отмечать-выступать. По последним обещаниям сдадут стадион в августе. Правда, только первую его очередь. Сначала мешали ошибки в проекте, потом коронавирус не давал вовремя подвезти материалы. Классика жанра, по которому ни одна большая государственная стройка в Псковской области в последние годы в срок не оканчивалась. К слову, этим летом на реконструкцию по нацпроекту закрыли еще и «747» («Локомотив»), и у Пскова вообще не осталось действующего стадиона.
Почему-то и тут не случилось. В нынешнем сезоне интуристов считать бесполезно, но прошлым летом Ганза прошла в июне, и могла бы сразу показать эффект, с чемпионатом мира по футболу так и произошло. Но, видимо, все те из-за кордона, кто хотел посетить Псков, сделали это в четыре июньских дня. Лимит исчерпан.
Два ганзейских города находятся в Псковской области. Это сам Псков и Порхов. Да, для тех, кто забыл, я напомню, что в 2016 году подвижник Мартин Нармонтас доказал, что путь ганзейских купцов пролегал еще и по Шелони. Он же открыл в райцентре маленький ганзейский музей - единственный в России и только третий в Европе. На днях под самой стеной музея сгорел мусорный контейнер. То ли окурок какой-то придурок не затушил, то ли специально поглумился. Музей не пострадал, но инцидент констатирует отношение местных к Ганзе.
Самому Пскову от Ганзы остался только баннер, прикрывающий забор вокруг «Октября». «Путь навстречу, 2019», актуальная информация в самом центре города. За неимением лучшего, будем считать этот забор ганзейским знаком. Такой знак остается на память от праздника в каждом городе, где фестиваль проходит.
В Пскове пока спорили, в ту ли сторону ветер надувает паруса ладьи, из того ли она материала будет сделана, хорошее ли место для знака выбрали - упустили все полимеры. «Инициатор появления этого знака, как вы знаете, работает в другом месте», - перед самым праздником так обосновал глава администрации Александр Братчиков, почему город своей скульптуры не увидит. Он выразил надежду, что знак появится уже после праздника, что будут учтены разные мнения и финансовое состояние городской казны. Спустя год можно с уверенностью говорить, что надежда эта умерла.
Как, хочется верить, умер и кинофестиваль «Западные ворота». Наполнить программу старыми фильмами из разных стран - так себе идея.
Перед нашей Ганзой очень переживали новгородцы. Это они первыми придумали дружить с Новой Ганзой, первыми из россиян провели ее у себя за десять лет до псковичей. И беспокоились, что теперь мы перехватим инициативу, станем первыми среди русских ганзейских городов. Соседи волновались напрасно.
Уехали гости, исчезли симпатичные деревянные конструкции с Октябрьской площади и из Финского парка, стерся 3D-рисунок у железнодорожного вокзала. Даже Ганзейском Псков перестали называть те, кто пытается острить в соцсетях.
Кончилась Ганза, а во рту слаще так и не стало. Только и остается теперь, что каждое лето отмечать годовщину несбывшихся надежд.
Юлия Магера