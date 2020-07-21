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По ганзейскому счету

Как-то очень незаметно прошла первая годовщина псковской Ганзы. Но Ганза была, как были и несколько лет до праздника, во время которых город если и не жил подготовкой, то очень много о ней говорил. И хочется это дело отрефлексировать. Понять, что это вообще было и что получилось из идеи «псковской Олимпиады». Спустя год это видится довольно отчетливо. Так что давайте считать.

Шесть лет было у Пскова на подготовку. Отсчет ведется от разудалых июньских деньков 2013 года в немецком Герфорде. Пока комиссия решала, куда поедет Ганза в 2019-м, глава Пскова Иван Цецерский вместе с замом Наталией Соколовой развлекал европейскую публику. Он играл на баяне, она подыгрывала на барабане. Веселый народ эти русские, рассудили немцы, и присудили нам победу. А потом и Путин подписал указ о праздновании: немцы могут для Пскова, что хотят, придумывать, но без воли высшего руководства в нашей стране ничего не происходит. Президента России потом ганзейский президент Манфред Шюркамп будет ждать в Пскове: «Было бы здорово, если бы Владимир Путин приехал». Но не приедет. Как не увидят псковичи Ивана Цецерского на сцене в Кремле, где 27 июня праздник открывали. Ветер перемен сдул главного ганзейца с местного политического Олимпа в Москву.

Три недостроя осталось Пскову после Ганзы, на которые под праздник еще прошлая областная администрация вытряхивала деньги из федерального центра.

Раз - кампус. Здание несостоявшегося «Интуриста», заложенное еще при советской власти и выкупленное уже в наши дни для ПсковГУ, должно было приютить заграничных гостей. Вместо этого под сам праздник только-только успели привести в порядок фасад, чтобы подгнивший зуб не портил улыбку. Не сдали его и до сих пор. Новый срок называют в иезуитских формулировках, дескать, достроим к сентябрю, но введем к январю. Помня историю здания, верится слабо. Привели территорию в порядок - уже хорошо, туристы не шарахаются.

Второй недострой - библиотека. Она должна была стать одной из площадок для дискуссий во время праздника, но так и не стала. Открыть «научку» обещают со дня на день, в интернете уже появлялись снимки буквально горы из книг, которую перевезли обратно. Но обещать - не значит открыться.

Третий - «Машиностроитель». Там должны были праздник открывать-закрывать, отмечать-выступать. По последним обещаниям сдадут стадион в августе. Правда, только первую его очередь. Сначала мешали ошибки в проекте, потом коронавирус не давал вовремя подвезти материалы. Классика жанра, по которому ни одна большая государственная стройка в Псковской области в последние годы в срок не оканчивалась. К слову, этим летом на реконструкцию по нацпроекту закрыли еще и «747» («Локомотив»), и у Пскова вообще не осталось действующего стадиона.

70 тысяч человек, по официальной статистике, посетили Псков во время Ганзы. Не большинство, но многие были иностранцами. Согласитесь, довольно непривычно было видеть на городских улицах такой наплыв интуристов. Вместе с включением через несколько дней церквей Пскова в Список ЮНЕСКО это дарило надежду на развитие международного туризма. По аналогии с нефтедолларами в Псков потекут ганзаевро, и мы, наконец, заживем, как люди.

Почему-то и тут не случилось. В нынешнем сезоне интуристов считать бесполезно, но прошлым летом Ганза прошла в июне, и могла бы сразу показать эффект, с чемпионатом мира по футболу так и произошло. Но, видимо, все те из-за кордона, кто хотел посетить Псков, сделали это в четыре июньских дня. Лимит исчерпан.

Два ганзейских города находятся в Псковской области. Это сам Псков и Порхов. Да, для тех, кто забыл, я напомню, что в 2016 году подвижник Мартин Нармонтас доказал, что путь ганзейских купцов пролегал еще и по Шелони. Он же открыл в райцентре маленький ганзейский музей - единственный в России и только третий в Европе. На днях под самой стеной музея сгорел мусорный контейнер. То ли окурок какой-то придурок не затушил, то ли специально поглумился. Музей не пострадал, но инцидент констатирует отношение местных к Ганзе.

Самому Пскову от Ганзы остался только баннер, прикрывающий забор вокруг «Октября». «Путь навстречу, 2019», актуальная информация в самом центре города. За неимением лучшего, будем считать этот забор ганзейским знаком. Такой знак остается на память от праздника в каждом городе, где фестиваль проходит.

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В Пскове пока спорили, в ту ли сторону ветер надувает паруса ладьи, из того ли она материала будет сделана, хорошее ли место для знака выбрали - упустили все полимеры. «Инициатор появления этого знака, как вы знаете, работает в другом месте», - перед самым праздником так обосновал глава администрации Александр Братчиков, почему город своей скульптуры не увидит. Он выразил надежду, что знак появится уже после праздника, что будут учтены разные мнения и финансовое состояние городской казны. Спустя год можно с уверенностью говорить, что надежда эта умерла.

Как, хочется верить, умер и кинофестиваль «Западные ворота». Наполнить программу старыми фильмами из разных стран - так себе идея.

Перед нашей Ганзой очень переживали новгородцы. Это они первыми придумали дружить с Новой Ганзой, первыми из россиян провели ее у себя за десять лет до псковичей. И беспокоились, что теперь мы перехватим инициативу, станем первыми среди русских ганзейских городов. Соседи волновались напрасно.

Уехали гости, исчезли симпатичные деревянные конструкции с Октябрьской площади и из Финского парка, стерся 3D-рисунок у железнодорожного вокзала. Даже Ганзейском Псков перестали называть те, кто пытается острить в соцсетях.

Кончилась Ганза, а во рту слаще так и не стало. Только и остается теперь, что каждое лето отмечать годовщину несбывшихся надежд.

Юлия Магера