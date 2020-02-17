Блоги / Юрий Моисеенко

Корриды не будет! Тореро заболел…

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Доброго дня, в эфире очередной выпуск «Диванной политики» - самой консервативной программы регионального медиапространства. Короче, правее нас только стенка, но мы и ее подвинем, если вздумает мешать свободному изъявлению нашего коллективного потока сознания.

Исправленной – верить!

По традиции мы начинаем наш обзор с федеральной повестки дня, где первым (и последним) пунктом идут поправки в Конституцию. Наконец-то у нее появился шанс исправиться. И на этот раз упустить мы его не должны. Напомним, что ныне действующий Основной закон был принят на всероссийском референдуме в 1993 году. За это время документ не раз корректировался. В частности, в него были внесены изменения, связанные с укрупнением субъектов РФ, а также их переименованием. В 2009 году переписали статью, где говорилось о сроках полномочий президента, депутатов Госдумы. Кроме того, в обязанности правительства была включена регулярная отчетность перед нижней палатой парламента по результатам своей работы. Последние поправки касались принятия в состав Российской Федерации Крыма и Севастополя. Однако, как известно, нет пределов для совершенства, что буквально на пальцах распихал нашему диванному сообществу здешний авторитетный эксперт, с которым мы обычно заседаем на банной полке.

По его версии, в начале 90-х Конституция была написана под диктовку проклятых пиндосов! Поэтому пришла пора дать им полный и окончательный отлуп, приведя Основной закон в соответствие с современными нормами и вызовами.

Оно, конечно, может так и есть, только пока получается не очень гладко, что вполне объяснимо при нынешней спешке. Как будто уже 1 мая на Красную площадь приземлятся инопланетяне, с которыми и потолковать будет некому. Короче, как сказал бы генералиссимус: получается сумбур вместо строгой законодательной музЫки, отсюда разного рода несуразности, повторы, искажение смыслов. Судите сами… Тут днями по «ящику» транслировали обсуждение предлагаемых положений, типа, экспертами.

Например, популярный актер Машков, видимо, так и не вышедший из образа Распутина, предложил внести в Основной закон тезис о невозможности отчуждения территории Российской Федерации. В качестве примера были названы Курилы, Крым, Калининградская область. Какой бы красивой не выглядела инициатива г-на Машкова, возникает вопрос: а она не вступает в прямое противоречие с принципом о праве народов на самоопределение вплоть до их отделения, который, между прочим, до сих пор исповедуется в современной российской геополитике? Или вот еще: было высказано пожелание установить ограничения для лиц, имеющих гражданства иностранного государства, если они трудятся на высоких и ответственных должностях. Миль пардон, но нас уже есть закон с соответствующей статьей. В него можно лишь добавить запрет на двойное гражданство для членов семьи чиновника, не говоря уж о близких родственниках. Или, например, дополнение о МРОТе и индексации пенсий. Если внимательно присмотреться, то в российских законах и этот пункт прописан. К чему дублировать положения? Нужно просто строго спрашивать с правительства. Или, например, внесение в Конституцию тезиса о Госсовете. Предполагается, что в его функции будет входить координация работы органов государственной власти, разработка стратегии развития страны и т.д. Что такое «стратегии развития» мы уже знаем и главное - видим, как они были исполнены. Повздыхайте, пока не поздно, о средней зарплате в 2700 долларов, насчет майских указов... К чему будить воспоминанья, тем более, что федерального закона о Госсовета вполне бы хватило. Увы, но таких «перегибов на местах» предостаточно. К ним наш диванный ареопаг отнес бы и инициативу г-на Пиотровского. Директор Эрмитажа предложил закрепить в Конституции понятие «русская национальная культура» на том основании, что культурных у нас, как выясняется, вагон. С одной стороны вписать в свод основных законов «я помню чудное мгновенье» - сам Бог велел. Аккурат, в статью, где будет подтвержден тот факт, кто семья – это ячейка общества, и она является союзом между мужчиной и женщиной. И совсем другое, когда этот союз начнет распадаться. Представим, что одна из сторон потребует выселения из своего пентхауса старой жены на том основании, что его владельцу хочется привести на освободившуюся территорию молодую бабенку.

Мы тут живо представляем, что отвергнутая часть этой самой «ячейки» двинется в суд и, размахивая Основным законом, начнет требовать, чтобы ее экс-супруг вел себя в соответствие с конституционными нормами - сиречь «культурно».

В процессе развода нормы морали неизменно вступят в жестокий клинч с законом, и тут, господа-товарищи, начнется уже полный кирдык. С таким подходцем у нас каждый развод может стать конституционным процессом, что окончательно парализует высший суд. Возьмите себе на заметку эти соображения, господа депутаты, сенаторы и прочие олигархи, которые любят менять жен, как перчатки. Впрочем, правоведы, полагаем, разберутся во всех тонкостях конституционного процесса, нас же волнует другой, не менее щемящий момент. При всей (возможно) необходимости изменений, мы так и не обнаружили положений, которые бы рисовали согражданам образ будущей России. Вот с этим у нас реальная проблема! Понимаю, что мы требуем запредельного и даже - невозможного, но спустя 30 лет строительства нового общества можно, наверное, было бы дать людям некий абрис светлого грядущего без страшилок про новый сверхзвуковой самолет и поражающие возможности очередного братоубийственного подводного снаряда. Чего вы хотите добиться, эффективные менагеры, к чему ведете общество? – задается наш верховный диванный хурал и не слышит ответа. Ведь не «Незнайку на Луне» мы собираемся воплощать в жизнь. Вымораживает и спешка, с какой собираются всех отправить на избирательные участки. Катаклизм, какой, ожидается или очередное повышение цен? Так или иначе, всё это, по нашему диванному разумению, вносит явный дискомфорт в мозги сограждан, если кто еще не понял.

Нога судьбы

Из других, на этот раз — местных, новостей обращает на себя внимание приговор, который был вынесен экс-заместителю главы области г-ну Кузнецову, обвинявшемуся в коррупции. Следствие инкриминировало ему получение взятки в размере 1,3 млн рублей (по нашим временам – сущие копейки, тем более для чиновника такого уровня), которые, как было заявлено стороной обвинения, помогли некой фирме получить выгодный подряд и прочие преференции. Наши диванные присяжные в это не сильно-то и поверили, тем не менее, пять лет лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима - не самая веселая развязка этой резонансной истории, которая поставила жирный крест на карьере госуправленца, когда-то вытянувшего «счастливый билет».

Первая реакция обывательского сообщества была, понятно, оптимистическая: наконец-то! Наконец-то, самый гуманный в мире суд доказал, что у нас нет неприкасаемых, нет персон, которые стоят выше закона. Признаемся, честно, но большинство диванных аналитиков не разделяют этот вывод. Ребята, у нас есть, были и останутся неприкасаемые, которые и стоят выше закона, и которым на этот самый закон наплевать. Мы можем привести с десяток примеров (пальцев не хватит) когда перцы, уличенные в растратах, воровстве, смертоубийстве, самой что ни на есть оголтелой коррупции, выходили сухими из воды… Вспомните мадам Васильеву из Минобороны, через руки которой протекло более 3 «лярдов». Эта развеселая бабочка вместо СИЗО всё следствие просидела под домашним арестом. Она писала стихи, выпускала книжки, рисовала картинки, как курица лапой, продавая их любителям наскальной живописи, записала даже видеоклип с розовыми тапочками в главной роли. За свои финансовые, скажем так, чудачества она получила смешной срок, пробыла в «домзаке» совсем смешное время, вышла на свободу, говорят, деньги ей вернули, и на прощанье она послала пламенный привет всей стране и прокурорам, в частности. Не знаю, может она растрогала суд своим чистосердечным раскаянием, но у нас есть подозрение, что от длительной отсидки ее спасло высокое родство.

Ответьте друзья: можно ли ее считать такой же прикасаемой, как и нашего Кузнецова, или мы что-то не так понимаем?

Вспомним мы, как ушел от ответственности главный строитель космодрома «Восточный», которого обвиняли в хищении почти 300 млн рублей. Вместо отсидки его приговорили к условному сроку и штрафу в 200 тысяч. Даже гарант по этому поводу вышел из себя, но что реально изменилось на отечественных судейских просторах? Нашему герою влепили реальный «пятерик», а знаете почему? Не потому ли, что что его родня живет в райцентре и не открывает ногой дверь в кабинеты высокопоставленных чиновников? Ему не посылают воздушные поцелуи с экранов телевизора блондинки в шоколаде, он не фоткался со знаменитостями из Камеди–клаб, а работал на посту заместителя губернатора – в должности, которую его непосредственный шеф Андрей Турчак называл когда-то «расстрельной». И ведь как в воду смотрел: пять лет «расстрела» Кузнецов и получил. Просто мы живем в России – только этим обстоятельством и можно объяснить изгибы судьбы, под тяжелую пяту которой попал Александр Викторович.

Русский батл… Бессмысленный и беспощадный

На прошлой неделе взволновал нас и батл, который замесил руководитель фракции правящей партии в городской Думе г-н Иванов. А точнее – не состоявшийся батл, потому что к назначенному времени (пятница, 14-е) в студию радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове народный избранник не пришел — не столкнулся лоб в лоб по принципиальным вопросам с коллегой Турчиным, председателем комитета по бюджету и налогам.

Иванов сказался больным, хотя, рассказывают, в тот день с утра его видели в здании гордумы, а на прямой эфир отправилась глава Пскова г-жа Полонская. Не знаю, что по этому поводу коллеге сказала Елена Александровна, но мы – диванные политики, окажись на ее месте, отправили бы его - хворого парламентария - на частоту 102,6 FM загребать кашу, которую он сам и заварил. Напомним, с чего началось это противостояние. По «агентурным» данным, г-н Иванов был одним из тех, кто настойчиво пытался (и это ему удалось) изгнать г-на Турчина из фракции правящей партии. Как говорят злые языки, в ответ Григорий Михайлович обратил внимание председателя комитета по депутатской этике на тот факт, что г-н Иванов манкирует заседаниями коллегиальных органов Думы. Кто-то решил, что это была такая «мстя», но мы разглядели в действиях офицера-подводника в отставке сугубо призыв к депутатской дисциплине и порядку. Увы, но г-н Иванов этого не понял и начал разбрасываться перчатками, а сам на батл не пришел, спрятавшись за даму. Короче, программа «Армрестлинг» вышла в эфир, собрав немало слушателей, хотя широко анонсированный «бой быков» с конкретными персонажами не состоялся.

Елена Александровна рассказала своему визави, какой она видит в идеале деятельность депутата, ссылаясь на пример президента, а г-н Турчин, отталкиваясь от буквы закона, поделился личным опытом общения с городскими службами. Полагаю, что эта встреча каждому участнику пошла на пользу – век живи, век учись. Увы, но разочарованными оказались те, кто ожидал громкого выяснения отношений, битья штафирок с криками «а кто ты такой»», что, полагаем, их еще раз убедило: отличительной чертой городской Думы является высокая политическая культура в депутатской среде. Увы, но некоторым до такого уровня еще пихать и пихать…

Партия прогресса в рамках закона

Продолжая тему политики, коснемся мы и предстоящих выборов, где свое место под солнцем Родины намерены оттоптать новые партии и движения. Первой ласточкой в этом смысле стала когорта патриотов во главе с г-ном Прилепиным, которые обозвали себя не без пафоса – «За правду». Мы уже рассказывали об этом начинании, пообещав, не столько хлеба, сколько политических зрелищ. И ведь как в воду глядели, потому что не успели новые бойцы идеологического фронта сформировать штурмовые колонны, как на них без предупреждения и объявления войны напал известный псковский «яблочник» Лев Шлосберг.

Не выбирая выражения, он обозвал партию «За правду» партией «За ложь». Включил в нее подонков, подлых пропагандистов, которые живут на бандитские деньги... Некоторые наши коллеги по диванному цеху даже подивились такой бурной реакции на появление в среде профессиональных политиков дилетантов, собранных по принципу личной узнаваемости.

Однако хотим предупредить: это еще не конец истории, потому что в ожидаемом гандикапе по выборам в Государственную Думу могут принять участие не только партия актеров и писателей – маломощных деятелей больших и малых сценических форм, а например - партия «зеленых», аграриев и даже (вы не поверите!) партия парфюмеров.

Ходят упорные слухи, что в последнюю уже загоняют целую торговую сеть, которая специализируется на продаже косметики. Это Ленин-простофиля собирал по тюрьмам и ссылкам под свои знамена проверенных бойцов, приверженцев марксовой идеологии. Также по старинке действовали Явлинский и Шлосберг, программу какую-то вырабатывали – чудаки. Современные политтехнологи уже без комплексов, они не теряют времени даром и запросто готовы поставить под ружье даже любителей эксклюзивной косметики. Чего стесняться? Ходят они на свои посиделки, обсуждая новинки антицеллюлитных составов, а если подпустить пару политических лозунгов, типа, «мы за все хорошее и против всего плохого», вот вам уже и готовая партия. Полагаю, что до парламентских выборов мы еще и не такое увидим… и ничему не удивимся.

На этом завершаем программу. Не забудьте принять «узбагоительное», потому что для вас в студии кувыркался диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. До новых встреч и… всех благ.