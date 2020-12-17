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Впадая в регуляторный раж…

Как всегда, по четвергам, Псковская Лента Новостей представляет текстовую версию очередного выпуска «Диванной политики». Свое мнение высказывает обозреватель Юрий Моисеенко.

Не изменяя традиции, начинать свежий выпуск нашей программы с какой-нибудь духоподъемной новости, спешим сообщить о поистине бесценном новогоднем подарке, который приготовил Минтруд дорогим россиянкам. А теперь (па-бам!) внимание: с 1 января 2021 года вступает в силу приказ ведомства, который разрешает слабому полу осваивать сразу 30 новых и (главное) увлекательных профессий.

Главная же их особенность заключается в том, что не каждый мужчина их осилит. Короче, хватит, товарищи девушки, женщины фертильного и предпенсионного возраста строить глазки направо и налево, ходить на планерки в юбках, едва прикрывающих нижнее белье, пробуждая низменные желания у вышестоящего начальства. Заканчивайте мечтать глубоко (очень глубоко) под декольте о собственных рублевских апартаментах и виде на жительстве где-нибудь в странах Бенилюкса, страна требует от вас подвига! И не где-нибудь, а на стройках капиталистического хозяйства.

Фото: pixabay.com

Пока великие умы ломали головы над тем, как вернуть туда брюнетистых уроженцев некогда дружественным нам среднеазиатских республик, в Минтруде наморщили извилины и – пожалуйста! – придумали способ до которого не додумались даже в Экваториальной Гвинее. Пусть тамошние бабы рожают детей да пекут лепешки на кизяке, зато наши ударницы теперь получат поистине уникальные возможности показать свою удаль и сноровку на плитоломных и крепежных работах, демонтаже зданий и сооружений различных уровней сложности.

Но и это еще не все! Вас ждут профессии водителя грузовика, матроса (шкипера или боцмана) палубной команды, слесаря по ремонту автомобиля, рыбака прибрежного лова, занятого на ручной тяге закидных неводов, тракториста-машиниста… Он, конечно, по-настоящему ударный труд нашим женщинам остается пока недоступен. Например, встать к мартену или освоить сварочные работы – это им пока не разрешается. Также вам по-прежнему запрещено вручную поднимать и таскать тяжести свыше 10 кг, но по мере окончательного закрытия рынка гастарбайтеров, кризиса строительной и других отраслей, вся надежда теперь только на вас, наши красавицы.

За клевету в тюрьму!

Еще одной поистине сенсационной новостью следует считать внесение в Государственную Думу законопроекта, инициатором которого выступил некий г-н Вяткин (ЕР). Что же предложил отважный парламентарий? Не будем тянуть кота за хвост и удовлетворим ваше любопытство немедля, но сначала ответим на самый главный и волнующий широкую публику вопрос современности. Что в последнее время нам больше всего отравляет жизнь? Отвечаем, не таясь: вранье и клевета по поводу наших скрепоносных ценностей! Либерасты всех мастей, прочий расплодившийся по городам и весям иностранный агент, одичавший от свободы слова и собраний, так и норовит распространить заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и репутацию слуг народа, коих у нас, как оказалось, хоть пруд пруди. Можно ли победить это зло?

Фото: pixabay.com

Тут-то и вскарабкался на подмостки истории депутат Вяткин, предложив изменения в статью 128.1. УК РФ, которые помогут обществу на его нелегком пути в царство света, силы и красоты. Если его поправки будут приняты, то уличенные в клеветнических измышлениях посредством интернета будут наказываться штрафом в размере до 500 тысяч рублей. А дойдет дело до публичных выступлений, то и вовсе пиши пропало: или плати миллион, или отправляйся на нары сроком до двух лет.

Понятно, что правительство России, на которое в последнее время валятся все шишки, горячо поддержало законопроект при условии его доработки. Нашлись верноподданные доброхоты, которые постарались ввернуть свою закорючку в новый законопроект. Например, сажать, карать и строжить даже тех простофиль, которые распространяют «заведомо ложные материалы» со ссылкой на другой источник – пусть несут ответственность, если до сих пор не прочухали, в какой стране они живут.

Признаемся честно: наказание за пустую болтовню было и нашей потаенной мечтой. Однако состоя, как есть на страже законности, у многих диванных аналитиков возникло подозрение, что выйдет опять по-черномырдински: типа, ни разу не было - и вот опять. Представим ситуацию, когда некий «кандидатопатриот» выступает с высокой трибуны и при этом клянется, что в две тысячи условном году у нас будет зарплата, как в Арабских Эмиратах, мы догоним и перегоним по уровню образования, здравоохранения, космоса – всех, кого только можно. Причем, врет так складно, да гладко, заводя «очи горе», что даже не краснеет. И вот проходят годы… У мужика появились депутатские корочки, на руке - «ролексы» за пару «лямов», вид на жительство на Лазурном берегу, дети учатся в Вест-Пойнте, а количество теплых туалетов (условно говоря) в России-матушке сократилось до радиуса МКАДа. При этом планы по газификации села, развитию социальной защиты и т.п. благополучно провалились. Образование – услуга, гарантированная государством, стало окончательно бесплатным, то есть дистанционным, а те, кто побогаче или хочет, чтобы их отпрыски научились хотя бы читать и писать, платят деньги за частные школы и репетиторов. Короче, полный зашквар! В этой связи у наших диванных аналитиков возникает вполне естественный вопрос: можно ли будет применить поправки депутата Вяткина в качестве ответной меры к подобным «обещалкиным» и отправить их, как закостенелых клеветников и врунов, именно в те самые места, куда Макар телят гонял? Если «да», то наша местная оппозиция двумя руками за предложенный законопроект, а если он будет работать по системе «ниппель» только в одну сторону, тогда этого самого парламентария сразу нужно примерно наказать, пока он не слинял куда-нибудь «под знойное небо Аргентины».

Цены не солдаты - строем не ходят

Между тем, в суете повседневных буден, давайте не забывать, что скоро 31-е, а это значит, что к праздничному столу каждой среднестатистической российской семье среднего достатка нужны (нет, уже не оливье с пресловутой шубой-дубой), а макарошки, сахар, хлеб и, конечно, подсолнечное масло, чтобы все это жарить и со смаком вкушать под звон курантов. Обеспечить продукты первой необходимости каждому! – такую задачу поставил перед правительством гарант, предварительно распатронив под прицелом телекамер главу Минэкономразвития. И ведь резоны у него имеются.

Если верить Росстату, то цены на яйца за год выросли почти на 5%, на подсолнечное масло – до 30%, а сахар подорожал и вовсе на 72,7%. Также подскочила цена на рис, гречку, шоколад и т.д. Говоря о Пскове и его предместьях, где средняя заработная плата что-то в районе 15 тысяч рублей, то по итогам последних трех месяцев по настоящему шокирующим можно считать рост цены на крупы – до 15%, те же самые макароны – почти 20%, подсолнечное масло – более 30%.

Фото: pixabay.com

Но и это не предел! В начале следующего года уже запланировано (!) введение маркировки на всю «молочку», что автоматически приведет к росту цен на эту группу товаров. Намек понятен? С замиранием сердца страна стала ждать, когда выйдет же послабление и… дождалась: на недавнем экстра-экстренном заседании правительства (16 декабря) было принято решение пригрозить ритейлерам и прочим товаропроизводителям пальцем и… заморозить цены, как минимум, на три ближайшие месяца, начиная с января.

Особо обратим внимание на такой пассаж премьера, который уточнил, что «принятые меры по сдерживанию цен краткосрочны, увлекаться ими не стоит», и уж тем более впадать в «регуляторный раж», а то, как бы хуже не стало. От себя добавим, что это ценное замечание, по всей видимости, должно было напомнить публике, что на дворе у нас, хоть и плохенький, а все-таки «капитализЬм», где цены - не солдаты и строем ходить не умеют, потому что формируются не по щучьему велению, чиновничьему хотению, а исходят из законов рынка, а они, увы, объективные и непреложные. Взять хотя бы то же самое подсолнечное масло.

Можно, конечно, ругать крестьян за жадность, но можно ли приказать… погоде? Тем более, что год на год не приходится, и если в 2019-м в РФ собрали, как обычно, по 25 центнеров с гектара, то в этом по всему югу была засуха, поэтому урожай семечек оказался низким - всего 7 центнеров с гектара, что и привело к автоматическому повышению стоимости конечного продукта. Нет ничего удивительного, когда производитель не хочет нести убытки, поэтому и продается сырье дороже.

Такая же история с сахарной свеклой: 2019-й был для этой культуры поистине рекордным. Однако нынче из-за засухи урожайность упала почти вдвое, что страна сразу же заметила. Как следствие на ковер были вызваны представители ритейла, которых, полагаем, обвинили в сговоре и прочих спекулянтских настроениях, хотя рычагов для регуляции цен у министров-капиталистов и без того достаточно.

Можно, например, вспомнить, что обычный россиянин платит не 13%, а больше 60% прямых и косвенных налогов. Почему бы не избавить его хотя бы частично от этого непосильного бремени? Как это сделали, например, в Германии, где на время спада экономики из-за пандемии снизили (временно) НДС, что мгновенно отразилось на ценах в сторону их понижения. Впрочем, это лишь технические детали, потому что, по большому счету, людям нужны на самом-то деле не макароны - пропади они пропадом, а достойный заработок, полный соцпакет и современные высокотехнологические условия труда, достойные 21-века, но никак не царя Гороха. А вот если пичкать граждан квази-едой, замещенной на чистом пальмовом масле, выдавая эту возню за заботу о нуждах населения, то через пару лет мы благополучно вернемся к советской практике, когда через домоуправления нам будут к праздникам выдавать талоны на масло, сахар и мокрую колбасу. К слову, некоторые скептики уже бьются об заклад: когда это случится? А ведь пока все к тому и идет…

Любят ли городские депутаты читать Устав Пскова?

Ну и в заключение «второго акта марлезонского балета» коснемся дел городских, а именно - бунта, который около месяца назад устроили на депутатском корабле парламентарии господа Болотин, Брячак и Турчин – об этом прискорбном инциденте наши диванные политики вам уже докладывали. Удивительно, но эта пречистая троица решительно отказалась выполнять распоряжение главы Пскова г-жи Полонской предоставить в комиссию по регламенту и депутатской этике гордумы отчеты о проделанной работе за 2020 год к 1 декабря. Возмущение слуг народа было вполне понятно: перелистав Устав города, они не обнаружили там положений, где черным по белому говорилось бы о необходимости отчитываться перед главой о своей работе.

«Нас выбирали горожане – перед ними мы и отчитываемся. Тем более, что этот механизм давно отработан и в перенастройке не нуждается. Не надо имитировать активность за чужой счет!» – возмущались парламентарии. Ну, а чтобы поставить в этом вопросе жирную точку, они обратились в городскую прокурату с просьбой дать правовую оценку действиям Елены Александровны, сославшись на 28-ю статью Устава Пскова. При этом особо было отмечено, что глава города не обладает какими-либо дополнительными полномочиями, позволяющими ей издавать распорядительные акты в отношении депутатов, определяющие их формы деятельности и уж тем более требовать от них какие-то отчеты, устанавливать сроки их подачи. Короче, за что боролись?

Долго ли, скоро ли, но только 23 ноября петиция за подписью нарушителей спокойствия оказалась в городской прокуратуре. Все это время люди в голубых мундирах тщательно изучали Устав города, прочие документы, и вывод слуг государевых оказался не пользу главы: действия г-жи Полонской были признаны неправомерными.

Ну а дальше что, спросит нас любопытный читатель. Что-то нам подсказывает, что по случаю выявленного нарушения никаких дисциплинарных мер в отношении самой Елены Александровны, или юридической службы Думы предпринято не будет – кто же сам себя за собственный косяк лишит новогодней премии, да еще и публично высечет? Тем не менее, зарубку на прикладе сделать можно, что будет напоминать нашим диванным аналитикам о том, что слуги народа, которые должны стоять на страже интересов последнего, читать не сильно любят. А надо бы…

На этом мы заканчиваем, но если читатели ПЛН по-прежнему удручены тяготами бытия, то аптека, как всегда, за углом.

Юрий Моисеенко