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Псковичи могут приобрести Škoda Kodiaq на выгодных условиях

В автоцентре «Эльва» в Пскове на автомобили Škoda Kodiaq действуют выгодные условия приобретения. Стоимость автомобиля - от 1 457 000 рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в автоцентре «Эльва», для желающих приобрести автомобили марки в кредит также действуют выгодные предложения. Клиенты, приобретающие модели Kodiaq, смогут воспользоваться кредитом Simply Clever со ставкой от 8,9%* и с первоначальным взносом от 15%.

Функциональный, вместительный и экономичный Kodiaq станет отличным выбором для большой семьи и универсальным помощником как для поездок по городу, так и для загородных путешествий.

Модель Kodiaq отлично приспособлена для эксплуатации в любое время года, а также для езды в условиях бездорожья. Дорожный просвет в 187 мм позволяет с легкостью преодолевать крупные неровности и препятствия.

В своем первом семейном внедорожнике марка Škoda предусмотрела также большой набор вспомогательных систем для водителя. В стандартной комплектации для модели предлагаются обогрев лобового стекла, подогрев руля и передних сидений, центральный замком Kessy с системой бесключевого доступа.

В число опций «Simply Clever» входят электрическая блокировка задних дверей для защиты детей и набор для сна, включающий два подголовника и два пледа. В семиместной версии для комфорта пассажиров третьего ряда по обеим сторонам от сидений предусмотрены подстаканники и отделения для телефона. Набор решений для багажного отделения также впечатляет: клиентам доступны разнообразные крючки и сетки для организации пространства, вещевые отделения с крышкой, светодиодный фонарик и удобный механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения.

Записаться на тест-драйв и узнать больше о Škoda Kodiaq можно на сайте www.alva-skoda.ru или по адресу: г. Псков, ул. Леона Поземского, 111, тел: 44-11-11.

*Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового Škoda Kodiaq по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита - рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 3 800 000 руб. Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 24 до 36 мес.- от 8,9%, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 15% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит – от 11,9%. При ПВ менее 30% необходимо предоставление полного пакета документов. Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) в % от стоимости автомобиля – 20%; при сроке 24 мес. – 45%, при сроках 25-36 мес. – 40%.

Условия кредита действительны на 01.05.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.