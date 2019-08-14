Профессиональный подход и выгодные цены по диагностике и ремонту DSG доступны псковичам

DSG - Direct Shift Gearbox (DSG) - коробка передач прямого переключения. Особенностью данной коробки передач является то, что имеется два отдельных вала. Один отвечает за четные передачи, другой за нечетные передачи, каждый из которых управляется своим сцеплением. За переключение передач отвечает «мехатроник» - это мозги, представляющие собой электро-гидравлический блок управления DSG.
В настоящий момент DSG является наиболее совершенным типом коробок с точки зрения экономичности (экономия топлива до 10%) и скорости переключения (занимает около 8 мс).
Однако, хоть DSG и оценивается как удачная и продуманная конструкция, но и она (через некоторое время) может потребовать вмешательства сервисного центра.
К счастью, во всех случаях неисправность удается устранить в специализированных мастерских. В обычных «гаражах» отремонтировать коробку DSG не получится. Основная сложность в том, что для их ремонта необходимо разные приспособления, специальные съемники, диагностическое оборудование.