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АвтоМир / Автомобили

Профессиональный подход и выгодные цены по диагностике и ремонту DSG доступны псковичам

14.08.2019 09:00|ПсковКомментариев: 0
Что такое DSG? Ремонт DSG ŠKODA, ремонт мехатроника, сцепления, механической части КПП.

DSG - Direct Shift Gearbox (DSG) - коробка передач прямого переключения. Особенностью данной коробки передач является то, что имеется два отдельных вала. Один отвечает за четные передачи, другой за нечетные передачи, каждый из которых управляется своим сцеплением. За переключение передач отвечает «мехатроник» - это мозги, представляющие собой электро-гидравлический блок управления DSG.

В настоящий момент DSG является наиболее совершенным типом коробок с точки зрения экономичности (экономия топлива до 10%) и скорости переключения (занимает около 8 мс).

Однако, хоть DSG и оценивается как удачная и продуманная конструкция, но и она (через некоторое время) может потребовать вмешательства сервисного центра.

К счастью, во всех случаях неисправность удается устранить в специализированных мастерских. В обычных «гаражах» отремонтировать коробку DSG не получится. Основная сложность в том, что для их ремонта необходимо разные приспособления, специальные съемники, диагностическое оборудование.

Cервисный центр «Автотим» («Эльва») предлагает профессиональный подход и выгодные цены по диагностике и ремонту DSG. 
 
Центр является официальным дилерским центром ŠKODA в Пскове, который занимается ремонтом DSG без посредников. Мастера центра обладают высокой квалификацией, большим опытом и используют только оригинальные и качественные запчасти. Наличие специальной оборудованной площадки для проведения ремонта коробки DSG обеспечивает возможность выполнения работ в максимально короткие сроки. Получить консультацию и записаться на диагностику DSG можно по адресу: г. Псков, улица Леона Поземского, 111 или по телефону 44-11-11.
 
На данный момент действует акция «Диагностика DSG от 990 рублей»
Источник: Псковская Лента Новостей
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