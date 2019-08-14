АвтоМир / Автомобили

У псковичей есть шанс купить LADA Vesta до подорожания

С 1 января 2020 года цены на легковые автомобили возрастут. Поэтому сейчас у псковичей есть последний шанс купить автомобиль LADA Vesta по минимальной цене с максимальными выгодами*.

Все, что нужно сделать, - это выбрать свой автомобиль!

Так, приобрести LADA Vesta до конца декабря можно с выгодой до 40 000 рублей**.

Звоните прямо сейчас на номер +7 (8112) 70-10-70 и узнайте все:

о программе трейд-ин;

о программе выгодного автокредитования LADA Finance;

о уникальном предложении «Псков-Лады».

Торопитесь, предложение ограничено!

«Псков-Лада»

г.Псков, ул.Леона Поземского, 112

тел (8112) 70-10-70

pskov.lada.ru

*подробные условия автокредитования уточняйте у продавцов-консультантов по телефону (8112) 70-10-70.

** выгода достигается путем приобретения автомобиля в кредит при сочетании с программой трейд-ин. Кредит предоставляется ПАО ВТБ, ООО Русфинанс Банк, ООО Сетелем Банк, ПАО Совкомбанк.