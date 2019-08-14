У псковичей есть шанс купить LADA Vesta до подорожания

С 1 января 2020 года цены на легковые автомобили возрастут. Поэтому сейчас у псковичей есть последний шанс купить автомобиль LADA Vesta по минимальной цене с максимальными выгодами*.
Так, приобрести LADA Vesta до конца декабря можно с выгодой до 40 000 рублей**.
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«Псков-Лада»
г.Псков, ул.Леона Поземского, 112
тел (8112) 70-10-70
pskov.lada.ru
*подробные условия автокредитования уточняйте у продавцов-консультантов по телефону (8112) 70-10-70.
** выгода достигается путем приобретения автомобиля в кредит при сочетании с программой трейд-ин. Кредит предоставляется ПАО ВТБ, ООО Русфинанс Банк, ООО Сетелем Банк, ПАО Совкомбанк.