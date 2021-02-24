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Новинку городской автоэлиты презентовали в Пскове

Новый «Чери Тигго 8 Про» презентовали в Пскове 17 марта. Презентация автомобиля состоялась в одном из самых гостеприимных мест города - в гостевом доме «У Покровки».

Презентацию открыл директор автосалона Артем Гаврилов. Он тепло поприветствовал собравшихся, призвал их чувствовать себя как дома и пошутил. С самого начала церемонии гостей и партнеров погружали в атмосферу восточных ценностей. Знакомству с китайскими традициями и ценностями способствовала чайная церемония. Чайный знаток Денис Шумаков провел дегустацию необычных сортов китайского чая, рассказал о культуре и особенностях употребления чайного напитка. После чайного вступления с восточными нотками гости отправились на морозную прохладу двора гостевого дома, где их поджидал главный герой торжества, спрятанный под красным полотном.

Присутствующих приветствовал генеральный директор группы компаний «Савва-Авто» Вадим Боровко. «В 2011 году мы начали продавать марку "Чери" вместе с китайской компанией. Мы росли, развилась вместе с ними, мы усовершенствовались и теперь стараемся соответствовать высоким стандартам марки», - рассказал руководитель компании.

Высокое качество обслуживания, честное отношение к клиентам, разумные сроки исполнения заказов, а также широкий спектр сопутствующих услуг — вот те преимущества, которыми пользуются клиенты дилерского центра «Автомобильный Центр Псков».

После короткой вводной официальной части новинку впервые показали в Пскове. Автомобиль предстал во всей красе. Желающие приступили к знакомству с новинкой. Chery Tiggo 8 Pro обладает ярко выраженной индивидуальной внешностью. Его отличает необычная запоминающаяся радиаторная решетка, панорамная крыша. В автомобиле бизнес-класса гостей заинтересовали роскошный интерьер и настраиваемая подсветка. Крышка капота не имеет привычного троса и запирается с помощью магнитов. Под ней обнаружился мощный двигатель 1.6 TGDI.

Ценителей гаджетов порадует технологичный интерфейс управления, имеющий множество настроек. Здесь и полностью цифровой дисплей приборной панели (12,3 дюйма), сенсорная панель медиацентра аналогичных параметров, 8-дюймовый экран климат-контроля. Камера предоставляет полный обзор на 360 градусов. Ряд примененных технологий характерен для сегмента автомобилей стоимостью от 3 млн рублей: полный зимний пакет и удаленный запуск, полная LED-оптика, возможность автоматического бесконтактного открытия багажника.

Имея солидные внешние габариты, восьмой «Чери Тигго 8 Про» радует просторным внутренним пространством. Некоторые гости пожелали оказаться в кресле на третьем, дополнительном ряду. Оказалось, что там достаточно комфортно себя чувствует не только ребенок, но и взрослый пассажир. Не все позиционируемые качества удалось увидеть при осмотре. Заявленные отличную шумоизоляцию, систему контроля слепых зон и все скоростные качества можно будет ощутить только в движении. Такая возможность скоро представится. Желающих более детально, в камерной обстановке ознакомиться с особенностями новинки, записывали на тест-драйв.

Изящным и незабываемым продолжением церемонии презентации стало фееричное огненное шоу, состоящее из нескольких номеров. Затем гости снова отправились в гостевой дом, и им было что обсудить. Солидные внешние параметры, премиальный экстерьер, высокая степень комфорта и безопасности. Дополняют картину полная система безопасности (максимальные 5 звезд C-NCAP) и уникальное для российского рынка предложение - 7 лет гарантии. Одним из главных вопросов стала стоимость автомобиля. На момент презентации сохранялась интрига, но уже сейчас в дилерском центре любой желающий может получить полную информацию.

Денис Бахтин