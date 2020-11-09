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Псковичей просят сообщать об укладке асфальта в снег и дождь

Проект «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» начинает сбор обращений от граждан по нарушению технологии проведения дорожных ремонтных работ. Речь идет о случаях, когда асфальт укладывают в дождь, снег и при отрицательных температурах. Сделать это можно через сайт проекта, его мобильное приложение или страницы в соцсетях, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОНФ.

«Нарушение технологии может говорить о системных проблемах в дорожной отрасли. Ведь вряд ли мы найдем дорожника, которому понравится делать брак, так что, всегда стоит разбираться с причинами. А причинами могут быть позднее финансирование, некомпетентное управление или слабые подрядчики», – сказал координатор проекта, член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев.

С каждым годом становится все меньше жалоб на укладку асфальта в снег или дождь. Но над каждым таким фактом надо устанавливать контроль, считает эксперт.

«Мы видим, как в результате такого отношения к делу на только что отремонтированных участках появляются выбоины, ямы, стирается разметка, а затем читаем в новостях, как в таких местах разбиваются машины и гибнут люди. Просим всех неравнодушных граждан сообщать нам о случаях нарушения технологии, чтобы мы вместе усилили контроль за дорожными работами», - призвал Александр Васильев.

Отправить обращение можно:

- через сайт проекта https://dorogi-onf.ru/ - раздел «Хочу отметить дорогу»;

- через страницы проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram. Для этого необходимо сделать пост на стене группы (в соцсети «ВКонтакте» это можно сделать через раздел «Предложить новость») с фотографиями или видео, указать точное время и место - когда и где проводились работы. Обязательно добавьте хештеги #УбитыеДороги и #АсфальтВСнег, по которым ОНФ будет проводить мониторинг и сбор обращений;

- через свою страницу в Instagram - в публикации надо отметить проект @dorogirussia;

- через мобильное приложение проекта - раздел «Асфальт в дождь/снег». После модерации обращение появится на сайте www.dorogi-onf.ru. Скачать приложение можно в App Store и Google Play;

- обращение также можно направить на e-mail: help@dorogi-onf.ru.