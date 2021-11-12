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Почти на неделю закроется для транспорта участок улицы Кузбасской Дивизии в Пскове

Участок улицы Кузбасской Дивизии в районе кругового движения на пересечении с улицей Никольской закроется для движения транспорта с 16 по 21 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Ограничения будут действовать с 8.00 16 ноября до 24:00 21 ноября. Это связано с проведением работ по реконструкции улицы Кузбасской Дивизии. Объехать ремонт дороги можно будет по улицам Никольской, Владимирской и Коммунальной.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит водителей учесть эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении следует обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков.

Напомним, реконструкция улицы Кузбасской Дивизии идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Срок завершения первого пускового комплекса – 1 декабря 2022 года.