АвтоМир / Дороги

Капремонт улицы Яна Фабрициуса в Пскове хотят завершить в августе. ФОТО

Капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса в Пскове планируют завершить в августе. Об этом в ходе контрольного выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на объект сообщил директор СК «Развитие» Богдан Васильев, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава города Пскова Борис Елкин напомнил о главной сложности объекта, вскрывшейся по ходу реконструкции: большой объём неучтенных старых коммуникаций, а также высокая степень их износа.

«Выполнили 11 пересечек хозбытовой канализации, установлена дополнительная насосная станция, что не было учтено в проекте. Кроме того, большой объём воды скапливался на территории строительного колледжа, мы обустроили колодец. Также предусмотрели общую систему ливневой канализации. Мы в сроках», - отметил Богдан Васильев.

Смотрите также Владимир Кузь о «сюрпризах» ремонта улицы Яна Фабрициуса в Пскове

От улицы Вокзальной до улицы Гагарина основание готово для устройства нижнего слоя асфальта, рабочие разобрались также с коммунальными сетями. «К июлю-августу проезжая часть будет готова к открытию движения, у вас хватит своих сил», - добавил Богдан Васильев.

«Договариваемся в августе уходить с объекта и открывать движение», - резюмировал губернатор.

Срок завершения работ по контракту - 28 ноября 2023 года.

На объекте уже выполнены следующие виды работ:

устройство земполотна от ПК 7+00 до ПК 7+50 на улице Яна Фабрициуса;

устройство песчано-подстилающего слоя от ПК 5+00 до ПК 7+50;

установка закладных деталей, опор кронштейнов, светильников на улице Яна Фабрициуса;

устройство прослойки из геосинтетического материала на улице Яна Фабрициуса;

устройство прослойки из геосинтетического материала, устройство песчано-подстилающего слоя на съездах: ПК5+41 (право), ПК6+41 (право), 6+94 (лево);

устройство трубопроводов от ДКНС к колодцу гашения.

Ранее Борис Ёлкин сообщил, что движение по капитально отремонтированной улице Яна Фабрициуса откроют в Пскове конце лета 2023 года.

Смотрите также Движение по улице Яна Фабрициуса в Пскове откроют в конце лета

Ранее также сообщалось, что на объекте готовятся установить канализационную насосную станцию.