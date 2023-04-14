Капремонт улицы Яна Фабрициуса в Пскове хотят завершить в августе. ФОТО

Капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса в Пскове планируют завершить в августе. Об этом в ходе контрольного выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на объект сообщил директор СК «Развитие» Богдан Васильев, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Глава города Пскова Борис Елкин напомнил о главной сложности объекта, вскрывшейся по ходу реконструкции: большой объём неучтенных старых коммуникаций, а также высокая степень их износа.
«Выполнили 11 пересечек хозбытовой канализации, установлена дополнительная насосная станция, что не было учтено в проекте. Кроме того, большой объём воды скапливался на территории строительного колледжа, мы обустроили колодец. Также предусмотрели общую систему ливневой канализации. Мы в сроках», - отметил Богдан Васильев.
От улицы Вокзальной до улицы Гагарина основание готово для устройства нижнего слоя асфальта, рабочие разобрались также с коммунальными сетями. «К июлю-августу проезжая часть будет готова к открытию движения, у вас хватит своих сил», - добавил Богдан Васильев.
«Договариваемся в августе уходить с объекта и открывать движение», - резюмировал губернатор.
Срок завершения работ по контракту - 28 ноября 2023 года.
На объекте уже выполнены следующие виды работ:
Ранее Борис Ёлкин сообщил, что движение по капитально отремонтированной улице Яна Фабрициуса откроют в Пскове конце лета 2023 года.
Ранее также сообщалось, что на объекте готовятся установить канализационную насосную станцию.