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10 низкопольных автобусов передает Петербург Псковской области

10 бывших в эксплуатации низкопольных автобусов модели «Волжанин» бесплатно передает Санкт-Петербург Псковской области. Об этом сообщил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На следующей неделе поедут забирать первые единицы техники, - отметил он. - Наведем марафет, поставим на учет и пустим на линию».

Все автобусы 2008-2012 годов выпуска. «Это вынужденная мера», - пояснил председатель комитета и добавил, что работа по передаче автобусов с Санкт-Петербургом будет продолжена.