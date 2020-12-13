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Средний возраст автоугонщиков в Псковской области - от 16 до 25 лет

Средний возраст автоугонщиков в Псковской области - от 16 до 25 лет. Об этом рассказал заместитель начальника отдела дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Псковской области Андрей Емельянов 15 декабря в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

В основном данным видом преступлений занимаются ранее судимые люди. Необязательно в их «стаже» преступления данного состава. Как правило, они находятся на каком-то учете.

Помимо «портрета типичного автоугонщика», представитель полиции рассказал о схеме действий злоумышленников. В дневное время они обычно отслеживают передвижение желаемого транспортного средства. Они следуют за автомашиной, смотрят, где паркуется хозяин, с чего начинается его рабочий день, где оставляет машину на ночь. На наблюдения уходит от одних до трех суток. В большинстве случаев угон совершается ночью, когда есть время укрыть машину или довезти до определенного места. В первую очередь преступникам нужен запас времени.

Злоумышленники могут узнать достаточно информации узнать о владельце и автомобиле и использовать ее в противоправных целях не только для угона. Например, пострадавшим от угона могут поступать предложения о выкупе. Причем это могут делать новые мошенники, получившие информацию из объявлений о поисках угнанного автомобиля. Андрей Емельянов посоветовал в таких случаях не вступать в дискуссию, не вестись на уловки мошенников и о подобных предложениях сообщить сотруднику полиции, который занимается уголовным делом.

Гость эфира рассказал о способах защиты от угона. По его словам, все противоугонные системы хороши, когда они устанавливается в комплексе. Например, средство блокирования двигателя - разъединение цепи либо перекрытие подачи топлив будет эффективна совместно с механическим блокированием рулевого колеса, педали, колес. Очень хорошим предупреждением данного видов краж является установка видеокамер.