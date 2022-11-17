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Интерактив: Сахарная «вафельная» разметка

Скажите, а наши дорожники при производстве работ вообще смотрят, какая погода за окном? Ведь всем известно, да и об этом постоянно говорят - ну нельзя класть асфальт, например, в мороз или в дождь. Нет, если у вас денег, как у дурака фантиков (в чём я, конечно, сомневаюсь), если есть желание переделывать всё по 100 раз - то, пожалуйста, но если оставить шутки, то мы в очередной раз видим, как безответственность дорожных рабочих приводит к позорному провалу.

С 16 на 17 ноября на Четырёх углах в Пскове (на пересечении Рижского проспекта и улицы Максима Горького) нанесли «вафельную разметку». Нанесли в гололёд, естественно, краска теперь долго не протянет.

Внимание, вопрос: кто ответит за такое? Разметка уже потрескалась в некоторых местах.

Евгений