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Новое основание для лишения водительских прав вводят в России

Госдума обсуждает законопроект об ужесточении ответственности за использование технических устройств, препятствующих считыванию номерного знака автомобиля, рассказал в интервью агентству «Прайм» адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов.

Документ предполагает внесение изменений в КоАП РФ, согласно которым за использование таких устройств будут наказывать лишением прав на срок от одного до полутора лет. Само устройство при этом конфискуют. Сейчас за это нарушение предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Четкого определения, что считается таким устройством, до сих пор нет. В судебной практике это шторки, механизмы, приборы, листы бумаги. Под критерии подпадают даже листва, снег и грязь. Но при осмотре машины должно быть очевидно, что дело не в погодных условиях. Пока эта оценка достаточно субъективна, поэтому стоит подождать обсуждения в Госдуме, заключил адвокат.