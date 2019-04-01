Экономика

Обезжиренный творог - новинка от «Прасковьи Молочковой» - поступил на прилавки магазинов области

Новый продукт от торговой марки «Прасковья Молочкова» - обезжиренный творог - поступил на прилавки магазинов Пскова и области.

Новинка выпускается в упаковке пластиковый контейнер весом 0,35 кг (жирность 0,2%).

Уже сейчас творог можно приобрести в Пскове по следующим адресам:

- ГМ «Империал» (ул. Коммунальная, д. 41);

- Магазин-37 (ул.Яна Райниса, 39);

- Супермаркет (ул. Ипподромная, д. 129А);

- Магазин «Фондор-Невский» (Октябрьский проспект, д. 21);

- Магазин «Фунт» (ул.Труда, 18);

- Павильон Псковского городского молочного завода на рынке «Нива» (ул.Коммунальная, д.57 «А»).

В Великих Луках и Пустошке обезжиренный творог спрашивайте в магазинах торговой сети «Хороший».