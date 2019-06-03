Экономика

Как псковскому бизнесу сэкономить на онлайн-кассах

Бизнес Пскова готовится к новым проверкам - до 1 июля 2019 года тысячам предпринимателей нужно приобрести и установить онлайн-кассы. Бизнес относится к реформе настороженно и ищет способы сэкономить на покупке онлайн-кассы, которые нужны, в том числе, чтобы избежать штрафов.

К 1 июля обзавестись онлайн-кассами должен весь бизнес в сфере услуг, предприниматели на «вмененке» без работников, владельцы вендинговых аппаратов и другие категории предпринимателей, указанные в законе. То есть уже этим летом практически весь малый бизнес должен полностью перейти на кассы, подключенные к интернету.

Штрафы для бизнесменов Пскова, которые не установят онлайн-кассы, не заставят себя ждать. Они будет зависеть от размера выручки, проведенной «мимо аппарата». Для должностного лица штраф составит от 25 до 50% выручки, но не менее 10 тысяч рублей, а для юридического лица - от 75 до 100%, но не менее 30 тысяч рублей. Если после замечания налоговой касса так и не будет установлена, бизнес остановят на срок до 90 дней, а руководителя заставят покинуть должность на 1-2 года. Всем, кто не хочет «получить привет от налоговой», стоит поторопиться с покупкой и установкой новой техники.

Сколько стоит покупка и активация онлайн-кассы?

Чтобы понимать, сколько в конечном счете будет стоить онлайн-касса, необходимо сложить стоимость «железки» - самого аппарата, фискального накопителя, а также активации и настройки устройства. Вместе с нашим экспертом - директором филиала МТС в Псковской области Ольгой Рябченко - мы попробовали подсчитать среднюю стоимость такой кассы для предпринимателя.

Стартовая цена смарт-терминала составляет примерно 11 000 рублей - это современная онлайн-касса планшетного типа с полным набором функций для комфортной работы. Цена автономной кнопочной кассы - около 8000 рублей. Как мы видим, не существенно дешевле смарт-терминала, при этом технически и программно они уступают смарт-кассам по многим параметрам.

Сюда прибавляем стоимость фискального накопителя (ФН) - это устройство, которое должно быть установлено в каждой кассе. Оно записывает сведения обо всех платежных операциях и передает их оператору фискальных данных. Цена ФН зависит от объема памяти: ФН на 15 месяцев стоит в среднем 7000 рублей, а на 36 месяцев - 10 000 рублей.

Далее считаем стоимость вместе с активацией устройства - без нее ни одна касса не будет работать в соответствии с законом. Прежде всего необходимо заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД). Эта услуга платная - ее стоимость составляет порядка 2500 - 3000 рублей в год. Для регистрации онлайн-кассы в налоговой и ОФД потребуется еще и цифровая подпись - ее можно купить за 1500 рублей в любом сервисном центре. Все это - обязательные траты для любого предпринимателя, решившего установить онлайн-кассу. Выходит, что на данном этапе владельцам бизнеса придется заплатить за новую технику 20-25 тысяч рублей.

Для завершения активации онлайн-кассы потребуется еще настройка, регистрация кассы в ФНС и подключение к ОФД. Теоретически предприниматель может сделать это самостоятельно, но 95% пользователей онлайн-касс прибегают к помощи сервисного центра. Дело в том, что для активации онлайн-кассы, в систему необходимо ввести огромное количество данных, и даже одна ошибка приведет к блокировке фискального регистратора, который не подлежит восстановлению. Сервисные центры берут за такую работу примерно 3500-5000 рублей. Так, минимальная стоимость онлайн-кассы с полной активацией будет составлять от 23,5 до 30 тысяч рублей.

Некоторым предпринимателям требуется еще настройка интернет-соединения, внесение в систему данных о товарах, настройка реквизитов чека и другие индивидуальные услуги. В таком случае итоговая стоимость может достигать 40 тысяч рублей и более.

Таким образом, одна маленькая онлайн-касса иногда может превратиться в довольно солидную покупку. Директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко подсказывает несколько способов сократить расходы:

Первый способ: получить налоговый вычет

Государство, которое придумало онлайн-кассы, предусмотрело и финансовую поддержку для бизнеса в этом вопросе. В 2017 году был принят закон, позволяющий некоторым предпринимателям получить денежную компенсацию за покупку не только онлайн-кассы, но и фискального накопителя, программного обеспечения и даже настройку. Эта компенсация называется «налоговый вычет», поскольку она исчисляется из налогов. Максимальный размер такого вычета составит 18 тысяч рублей.

В 2019 году такую компенсацию смогут получить и предприниматели Псковской области, которые работают на патенте или едином налоге без наемных работников. Оформить вычет можно за кассы, купленные и активированные до 1 июля 2019 года. Еще одно обязательное условие - касса должна быть зарегистрирована и внесена в реестр ККТ. Получить налоговый вычет можно за каждую приобретенную онлайн-кассу.

Для того, чтобы получить этот вычет, предприниматель должен подать заявление, подкрепленное соответствующими документами, в налоговую инспекцию. Что касается сроков получения компенсации - предприниматели на вмененке и на патенте смогут получить ее после регистрации кассы при расчете налога за налоговый период 2019 года.

Второй способ: арендовать онлайн-кассу

Этот способ экономии предусмотрели уже производители самих онлайн-касс. К слову, сегодня он пользуется большим спросом у предпринимателей - например, более половины наших продаж сегодня приходятся именно на арендную модель.

В целом касса напрокат подходит для всех предпринимателей, которые сейчас не готовы к единовременной покупке кассы или пока не могут сделать выбор в пользу определенного устройства. Аренда позволяет протестировать ту или иную модель для бизнеса, оценить удобство программ и интерфейса.

Особенно интересна аренда владельцам сезонного бизнеса, которым просто нет смысла покупать кассу за полную цену, заботиться о ее хранении, исправности и переподключении каждый год. Они могут заплатить только за нужный период и каждый сезон брать в аренду новую, подготовленную к работе онлайн-кассу.

Также касса напрокат удобна стартапам, которые еще неуверенно «стоят на ногах». В первый год ведения бизнеса даже 20 000 рублей - весомая сумма, да и вероятность закрытия компании довольно велика. Таким предпринимателям рискованно брать кассу за полную стоимость, а вот аренда будет в самый раз.

Стоимость арендных предложений на рынке варьируется от 1700 до 5 0000 в месяц. В МТС аренда онлайн-кассы начинается от 1700 рублей - за такую цену предприниматель получает кассу, фискальный накопитель, договор с ОФД, доступ к товароучетной системе и срочную замену онлайн-кассы. При аренде кассы за 2300 рублей к упомянутым опциям бизнесмен получает еще и активацию кассы, настройку, сервисное обслуживание, инструктаж по работе с аппаратом и ежегодную перерегистрацию кассы в ОФД и ФНС. При любом тарифе есть доступ к товароучетной системе, которая позволяет полностью автоматизировать торговлю и упростить контроль за бизнесом и сотрудниками. В системе будет видна полная аналитика продаж (более 40 отчетов), которая поможет грамотно выстраивать маркетинговую стратегию. Доказано, что, используя эти данные, предприниматели могут увеличить прибыль на 20%.

Третий способ сэкономить: следить за акциями производителей онлайн-касс

Сегодня каждый производитель онлайн-касс пытается привлечь клиентов с помощью различных акций, скидок, спецпредложений и т.д. Часто к этому способу прибегают новые игроки рынка, а также крупные компании, у которых есть возможность давать хорошие скидки или продавать онлайн-кассы в рамках пакетных предложений. Например, у нас при запуске проекта МТС Касса действовала акция «Легкий старт», а сейчас мы предлагаем купить онлайн-кассу за 1 рубль при открытии и использовании счета для бизнеса в МТС Банке.

Регулярное отслеживание акций на рынке онлайн-касс позволит найти самое актуальное предложение для конкретного бизнеса. В принципе сегодня любой производитель онлайн-касс с радостью окажет вам полную консультацию и по продуктам, и по спецпредложениям. Безусловно этим вопросам лучше заниматься уже сегодня - в последнюю неделю июня все производители будут перегружены и не смогут уделить вам необходимое количество времени.

В 2018 году в Псковской области доля работников малых и микропредприятий в общей численности рабочей силы составила 18,6%. Оборот малых и микропредприятий на одного работника в 2018 году в регионе составил 2 млн 661 тысяча рублей, что на 10,9% больше, чем годом ранее.