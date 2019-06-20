Экономика

Игорь Максимов о госдолге Псковской области: Все дело в разумных пределах

Перспективы погашения госдолга Псковской области прокомментировал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове советник гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания», кандидат в депутаты Псковского областного Собрания по 2-му округу от партии «Единая Россия» Игорь Максимов.

По его мнению, «с точки зрения бизнеса, реального производства, жить, используя кредиты и вообще какие-то заимствования, не зазорно - это нормальная экономическая практика». В то же время, пояснил гость студии, «есть понятие разумных пределов этих заимствований».

«С этим надо разбираться, и не на эфире, а с бумагами, цифрами. Разбираться вдумчиво, - убежден Игорь Максимов. - Думаю, в этой плоскости нет неизлечимых болезней, все лечится. И все будет зависеть от времени, настойчивости, воли».