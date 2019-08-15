Экономика

Псковская ГРЭС отмечает 26-ю годовщину пуска первого энергоблока

20 августа исполняется 26 лет со дня ввода в эксплуатацию первого энергоблока Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

Станция строилась для покрытия дефицита электрической энергии в Северо-Западном регионе, развития экономики области и Дедовичского района. Электростанция имеет блочную компоновку, включающую два энергоблока. В состав каждого энергоблока входит паровая конденсационная турбина К 220-130-1 и двухкорпусный барабанный котел ТПЕ-208 с естественной циркуляцией.

Псковская ГРЭС является единственной тепловой электростанцией Псковской области. Поставка тепловой энергии производится в пределах тепловых сетей, охватывающих жилой микрорайон энергетиков поселка Дедовичи и промышленную площадку станции. В зоне теплоснабжения ГРЭС находится около 7 000 человек. Выработанная электроэнергия поставляется в единую энергосистему России.

В 2004 году на первом энергоблоке Псковской ГРЭС внедрена автоматическая система управления. В 2007 году АСУ ТП внедрена на втором энергоблоке. Это мероприятие позволило снизить аварийность, исключив человеческий фактор в системе управления.

В 2014 году Псковская ГРЭС увеличила установленную электрическую мощность на 10 МВт – до 440 МВт. Установленная мощность увеличивалась поэтапно - с 1 ноября 2013 г. на 5 МВт на энергоблоке №2 и с 01.03.2014г. еще на 5 МВт на энергоблоке №1. При этом ранее был расширен и нижний диапазон работы со 110 МВт до 90 МВт по каждому энергоблоку.

В 2016 году на Псковской ГРЭС дополнительно установлены 2 электрических водогрейных котла КЭВ 4000/6 для теплоснабжения поселка Дедовичи в период низких тепловых нагрузок и вынужденного простоя электростанции. В результате, установленная тепловая мощность станции увеличилась на 7 Гкал/ч до 91 Гкал/ч.

Псковская ГРЭС – тепловая электростанция, входящая в Объединённую энергетическую систему Северо-Запада. В составе основного оборудования станции 2 энергоблока. Установленная электрическая мощность Псковской ГРЭС 440 МВт, установленная тепловая мощность – 91 Гкал/ч.

ПАО «ОГК-2» – ведущая компания тепловой генерации в составе 12 электростанции суммарной установленной мощностью 18,958 ГВт.

В состав Компании входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС, Грозненская ТЭС.

Контролирующим акционером компании является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).