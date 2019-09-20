Экономика

30 лет холдинга «НПН». ЛОНГРИД

Представить современную динамично развивающуюся и устремленную в будущее экономику Пскова и области без холдинга, созданного известным псковским промышленником Игорем Савицким, едва ли возможно. Дело не только в том, что аббревиатура «НПН» уже давно знакома каждому псковичу, а в том, что холдинг действительно определяет жизнь множества жителей нашего региона.

В этом году псковский холдинг «НПН» отметил 30-летие со дня основания. За это время здесь были реализованы десятки интересных проектов, многие из которых были новаторскими и стали примером для подражания у бизнес-сообщества, создавались и продолжают создаваться новые рабочие места, не говоря уже об огромных суммах налогов, выплачиваемых в бюджеты всех уровней.

Об основных вехах холдинга и его истории успеха читайте в нашем новом лонгриде.