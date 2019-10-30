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Экономика

Депутат Госдумы Александр Козловский о федеральной поддержке и развитии Псковской области

02.11.2019 14:59|ПсковКомментариев: 2

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая 1 ноября вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гостем студии стал депутат Государственной думы от Псковской области, и.п. секретаря псковского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель региональных РСПП и Союза машиностроителей России Александр Козловский.

Александр Козловский рассказал в эфире, как сенаторы принимают бюджет на 2020 год, и о действиях губернатора Псковской области, направленных на получение федеральной поддержки. Также парламентарий поделился мыслями о распределении 10 миллиардов рублей, которые регион получит по индивидуальной программе социально-экономического развития. Особое внимание он уделил теме развития сельского хозяйства.

 

Максим Костиков: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодня у нас в гостях Александр Николаевич Козловский - депутат Государственной Думы. С некоторых пор - исполняющий полномочия секретаря псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Здравствуйте, Александр Николаевич.

Александр Козловский: Добрый день.

Максим Костиков: Давайте поговорим с вами о работе в Государственной Думе. Не секрет, что сейчас - в конце года - бюджетный процесс в разгаре. Идет работа депутатов над проектом бюджета. Работа эта происходит на разных площадках: и в стенах Государственной Думы, и во фракциях, и на сессиях, и в регионах, и в профильных федеральных министерствах. В этом году что такой бюджетный процесс принесет? Где вам удалось побывать? C кем поговорить? Здесь в адрес наших депутатов - от Псковской области - звучали критические замечания о том, что не во всех обсуждениях удалось участвовать. Что происходит?

Александр Козловский: Действительно, сейчас идет активное обсуждение и принятие федерального бюджета на 2020 год. Проводится большая масса мероприятий. Это сотни различных площадок, где все обсуждается. Основная работа ведется в бюджетном комитете по налогам, в комитете по экономике. Мы тоже обсуждаем бюджет, принимаем министров, замминистров, руководителей департаментов. Площадки проходят как на территории самой Государственной Думы, так и за ее пределами. Также работаем на территории фракции «Единой России». Стараемся посетить все мероприятия, связанные с этим. Но, к сожалению, какие-то мы мероприятия вынуждены пропустить. И хотелось бы отметить, что основная работа, нагрузка сосредоточена непосредственно на губернаторе и администрация региона. Будь то Псковская область или другой регион. В основном именно от них зависит успех.

Мы - сенаторы - депутаты Государственной Думы всегда оказываем помощь, поддержку, отстаиваем интересы Псковской области. Но работа идет совместно с региональной администрацией, с губернатором. И сегодня Михаил Юрьевич Ведерников успешно ведет переговоры.

В первом чтении бюджет был принят. Мы за него проголосовали. И я был и проголосовал «за». Хотя некоторые фракции проголосовали «против». Но это их выбор. Поэтому хотел бы отметить, что в 2020 году основные параметры федерального бюджета - это 20 триллионов рублей доходов. Расходы прогнозируются - около 9 триллионов рублей: то есть профицитный бюджет. Инфляцию прогнозируют - около 3%. В 2019 году она составляет примерно 3,5% процентов.

На следующий год - будет некоторое повышение МРОТ: порядка 900 рублей. Увеличатся расходы на здравоохранения: свыше полмиллиарда рублей - и в каждом следующем году будут увеличиваться. Но надо понимать, что у нас в 2020 году увеличится и финансирование национальных проектов: до 2 триллионов рублей. К 2022 году составит уже порядка 2,7 триллиона рублей. Увеличение происходит за счет социальной составляющей.

Максим Костиков: И это, в первую очередь, пойдет в регионы?

Александр Козловский: Да. И сейчас задача администрации региона, как и у нас - депутатов, сенаторов - отстоять интересы своего региона. Мы работаем и консультируемся и с губернатором, и с профильными региональными комитетами. И, думаю, работа у нас налажена: мы хорошо поддерживаем друг друга.

Максим Костиков: А насколько вам между собой удается взаимодействовать? Вам, госпоже Бибиковой (зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике - ред.)? У нас всегда была проблема по «выбиванию» средств, что губернатор - сам по себе, сенатор - сам по себе. И у нас же еще есть 2 депутата Государственной Думы. Правда, о втором мы вообще мало что содержательного слышим. Есть какой-то единый командный подход, или каждый занимается своим делом?

Александр Козловский: Каждый занимается своим делом на своем уровне и по своим возможностям. Что-то, например, проводим мы. Проводим совместные консультации, вырабатываем совместные решения. Буквально недавно у меня была встреча с Михаилом Юрьевичем, где мы тоже затрагивали тему бюджета и определились, как будем дальше взаимодействовать. Также - в такой же совместной связке - работают и другие регионы. Мы принимаем и двигаем необходимые законодательные инициативы, чтобы отстоять интересы, в первую очередь, региона. И здесь большое спасибо Вячеславу Викторовичу Володину (председатель Госдумы РФ - от ред.). Потому что он отстаивает интересы не только того региона, который представляет, а вообще всех регионов. И это Вячеслав Викторович заострял внимание, что необходимо помогать тем 10 регионам, которые отстают от других по бюджетной обеспеченности. Надо сократить этот разрыв. Раньше он был примерно семикратный, а сейчас - трехкратный. Это нормальная тенденция! И главное, чтобы эти деньги - дотации, субвенции - приходили в регион вовремя, а не в середине или конце года. Нужно, чтобы приходили в начале года! Чтобы ими можно было грамотно воспользоваться. Поэтому нашему спикеру еще раз - большое спасибо! За такую работу и поддержку всех регионов!

Максим Костиков: Александр Николаевич, вы же у нас не только политик, но и в прошлом - известный промышленник. Поэтому хотел бы с вами поговорит еще на одну важную дискуссионную тему. Буквально недавно в Псковской области прошло большое совещание с участием министра промышленности и экономического развития - господина Мантурова (министр промышленности и торговли Российской Федерации - ред).

Напомню для наши радиослушателей, что федеральный министр назначен нам в кураторы, потому что мы, как говорится, «регион-нищеброд», который сводит концы с конами. Таких - немного и нам выделили - на федеральном уровне - целого министра-куратора. Но это полбеды. Ведь плюсом к куратору нам дали и 10 миллиардов рублей на поддержание штанов. Не знаю, что первично, а что - вторично, но в администрации прошло какое-то «мегасовещание», на котором вы тоже присутствовали. Там было много промышленников, предпринимателей. А потом пришла радостная весть, что из этих 10 миллиардов 4,5 миллиарда собираются потратить на «Моглино» (особая экономическая зона в Псковском районе, - ред.). Спрашивал об этом и у Александра Котова (председатель Псковского областного Собрания депутатов - ред). Он сказал, что сам услышал это из средств массовой информации. Поэтому такой вопрос: на что потратить 10 миллиардов? Расскажите нам, какие вообще планы у федерального правительства и нашего куратора, чтобы нас вытащить?

Источник: pskov.ru

Александр Козловский: Что касается этих 10 миллиардов - я точно знаю, что 2 - будет потрачено на сельское хозяйство, на помощь сельхозпредприятиям: закупку техники, племенного скота. Там много различных мероприятий. И, мне кажется, это - значимое направление, несмотря на то, что кому-то может не нравиться региональное развитие сферы сельского хозяйства.

Максим Костиков: Сферы животноводства, я бы сказал.

Александр Козловский: В нашем регионе животноводство всегда было в приоритете. Мне кажется, если у нас в регионе все-таки будут восстанавливать сельское хозяйство, если земли вновь будут вводиться в оборот - это положительный эффект. Но, главное, чтобы у нас было не 1, 2 или 3 крепких предприятия, а - десятки. Тогда регион иначе заживет, поскольку нужно будет делать дороги там, где их сейчас нет. И речь обо всех территориях, которые приносят доход региону.

А в отношении «Моглино» хотелось бы сказать, что это - инструмент развития региона, придуманный достаточно давно. Этот проект начал реализовывать еще Андрей Анатольевич Турчак (вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, - ред.). И вообще не использовать такой инструмент, мне кажется, было бы не правильно, потому что те деньги, преференции, которые для этого направления дает федерация, можно использовать только на это направление. Их невозможно как-то иначе распределить. Поэтому их надо именно туда и тратить. Но надо понимать, что мы стали заложниками ситуации. Санкционная политика, которая к нам с западных стран, осложнение отношений - вспугнули бизнес. И те проекты, которые у нас планировалось реализовать, не были реализованы. И сегодня мы с большим трудом находим инвесторов. Но, повторюсь, их надо искать на территории Российской Федерации. Такие - есть. Их надо приводить и давать им возможность строить производственные предприятия, которые разовьются.

Максим Костиков: Хорошо. Бог с ним, с «Моглино». У вас найдется много оппонентов в этом вопросе. Один из них - известный промышленник, предприниматель Игорь Савицкий. На этой неделе он достаточно подробно разбирал и критиковал эту тему. Но сегодня это - не совсем тема нашей беседы. А хотелось бы узнать, как и кем эта программа с 10 миллиардами будет разрабатываться? Кто определяет приоритеты? Привлекают ли вас и других опытных экспертов, местных промышленников к разработке этой программы? При каждом губернаторе мы наблюдаем, что у нас появляется какой-то проект, разрабатывается новая концепция, выделяются миллионы рублей какому-то федеральному институту или исследовательскому центру, пишутся какие-то программы развития, какие-то консалтинговые службы это все разрабатывают, определяются приоритеты, векторы, драйверы, кластеры, используются прочие красивые слова. А после этого все куда-то пропадает! И потом цикл повторяется. И так как эти деньги не раздадут людям, есть ли опасения, что средства не будут вложены в какие-то направления, с которых будет отдача, которые повысят нашу бюджетообеспеченность, собственные доходы? Не наступим на те же самые грабли?

Александр Козловский: Понятно, что вся основная работа ведется непосредственно в правительстве региона, ведется комитетом по экономике. И что касается обсуждений, недавно губернатор провел 2 встречи: в Великих Луках и в Пскове. Там повстречался с промышленниками. Была возможность задавать вопросы, советоваться, для чего эти встречи и были нужны. Соорганизатором был Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Во встрече в Пскове участвовал и Игорь Савицкий, который сейчас не является членом РСПП…

Максим Костиков: А он недавно в эфире сказал, что является, и очень много по этому поводу возмущался. Рекомендую послушать…

Игорь Савицкий

Александр Козловский: Не слушал эфир, но мне передали обратное. Еще раз говорю, мы - открытая организация. Взносы - небольшие. Можно вступить и принять участие во всех мероприятия. Хотя на последнее совещание просто пригласили всех, кому интересно. Нинель Александрова Салагаева (замгубернатора Псковской области по экономике и инвестициям - ред.) провела на Ганзе форум, где мы провели встречу. Там были представители Минпромторга, Минэкономразвития, корпорации МСП. Объясняли, какие есть возможности для развития бизнеса на территории. Была налажена обратная связь. И программу эту должна разрабатывать администрация. У них есть данные, штат. Взять и сделать это - непросто! Необходимо пользоваться статистикой. Они провели большую работу и защищали стратегию перед Мантуровым. Так, эти 10 миллиардов будут потрачены на то, чтобы улучшить экономическое состояние региона, на эффект в плане привлекательности и развития. Какую-то часть планируют потратить на туризм. На дороги, чтобы экономику запустить. Так понимаю, есть негласная договоренность, что если все-таки эту программу запустим - 10 миллиардов будут грамотно потрачены, можно будет работать по дополнительному финансированию.

Максим Костиков: Понятно. Спасибо, Александр Николаевич, за этот разговор. Сегодня у нас в эфире был Александр Козловский - депутат Государственный Думы и исполняющий полномочия секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Ждем вас в нашем эфире, когда пройдет партийная конференция. Поговорим о том, что будете делать, о планах на будущее.

Александр Козловский: Да, всего доброго, до свидания.

Максим Костиков: Спасибо.

Теги: #ведерников #эхо москвы в пскове #Минпромторг #михаил ведерников #РСПП #губернатор #Госдума #сельское хозяйство #Гайдпарк #гайд-парк #сельскоехозяйство #техника #животные
Источник: Псковская Лента Новостей
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