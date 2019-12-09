Экономика

Я смогу вырастить не 100, а 300 быков в год - фермеры Палкинского района заинтересовались предложением компании «АЛОК»

Светлана и Юрий Пасхины - фермеры со стажем. 19 лет назад семья петербуржцев купила дачу в Палкинском районе, приехали на лето - и, как говорится, понеслось. Купили корову, потом еще, дальше больше: на грантовые средства приобрели трактор, сельхозоборудование...

В результате на сегодняшний день хозяйство Пасхиных входит в число крепких псковских животноводческих ферм. Их молоко, сметана, сливки, творог, а с недавних пор еще и сыр хорошо знакомы псковичам, выстраивающимся в очереди за продукцией Пасхиных на рынке «Нива». В ближайшее время откроется и свой фермерский магазин в Петербурге. И все же, несмотря на многолетний опыт, Пасхины открыты всему новому. В особенности тому, что поможет вести хозяйство расчетливо и бережно.

Ты - мне, я - тебе

Именно поэтому предложение, озвученное компанией «АЛОК», заинтересовало фермеров. «На сегодня корма - самая затратная часть нашей работы, - объясняет Светлана Пасхина. - Животным не скажешь, что денег нет, и ты сегодня кушать не будешь. «АЛОК» предлагает взаимовыгодное сотрудничество: мы выращиваем для них бычков, а они обеспечивают нас кормовой базой. Благодаря этому мне не надо будет львиную долю своих денег отдавать на корма, а значит, я смогу вырастить не 100 быков в год, а 300, к тому же племенных».

Светлана Пасхина

Мощности для этого у Пасхиных есть: хозяйство находится в деревне Свириково, в двух километрах от районного центра, и расположено недалеко от асфальтированной дороги сообщением Псков-Палкино-Остров, что удобно для реализации продукции, завоза кормов. Две фермы, 50 телят на откорме (недавно сдали крупную партию), птица всех возрастов, лошади, 10 гектаров земли в собственности и столько же в аренде.

Основной профиль - молочный. Молоко не сдают: выгоднее - перерабатывать самим. В перспективе планируют обзавестись собственной торговой маркой: с выходом на столичный петербургский рынок это важно.

«У меня есть дойное стадо и площади для выращивания бычков, но я пока не могу себе позволить затраты в 4,5 миллиона - столько денег надо в течение года, чтобы прокормить стадо, - говорит Светлана. - Сельское хозяйство - не простая вещь. И недешевая игрушка. Конечно, если компания «АЛОК» сможет обеспечивать фермеров кормами на основе долгосрочного сотрудничества, это будет всем интересно».

Важно при этом, по мнению Светланы Пасхиной, чтобы условия партнерства соблюдались обеими сторонами: чтобы фермер не «свернул» свое хозяйство спустя пару месяцев, чтобы это был более-менее опытный хозяйственник, а не новичок, «не знающий, как к корове подойти». В свою очередь, и представители компании «АЛОК» должны гарантировать выполнение всех взятых на себя обязательств. Тогда сельское хозяйство Псковщины получит хорошее подспорье для развития.

«Всегда начинать что-то новое страшно, но если все сложится хорошо, то инициатива, предложенная компанией Виталий Зубкова, очень поможет нашим фермерам», - уверена Светлана.

Простые решения сложных проблем

«Мы заинтересованы в том, чтобы фермер продолжал работать, так что не дадим ему упасть, - объясняет руководитель ООО «Алок» Виталий Зубков. - Мы хотим объединить все усилия».

Виталий Зубков

Допустим, в хозяйстве есть 100 голов на убой по причине лейкоза и планируется закуп 70 племенных нетелей. Простая калькуляция приводит к выводу: денег, вырученных от сдачи КРС на мясо ему хватит максимум на 30 животных. Возникает и другой вопрос - а где этих нетелей взять, кто их продаст в долг? Да и пока не появится молодняк, жить как-то надо...

На этом этапе фермер может обратиться в ООО «Алок» и заключить договор. Ридовский скот переходит в собственность холдинга, фермер же напрямую, чуть ли не в тот же день закупает нетелей на любом из племзаводов, с которыми сотрудничает ООО «Алок». В Ленинградской области производят коров голштинской породы (племзаводы «Плодовое» и «Громово»), в Псковской области (в «Победе» и «Металлисте» - черно-пестрой. Планируя работу, «Алок» будет заранее резервировать на племзаводах необходимое количество нетелей: в свободной продаже их нет, и молодняк производится этапами, по 20-30 голов, не единожды в год. Соответствующие договоренности с племенными хозяйствами есть.

У фермера на руках появляются уже все бумаги, необходимые для получения госсубсидии (они гарантированы законом для тех, кто избавляется от больного скота и закупает племенных животных). Этими деньгами фермер и рассчитывается с холдингом. «В результате аграрий не ищет деньги, не бегает, не оформляет ничего, он получает возможность спокойно решать вопросы с субсидиями, - говорит Виталий. - Когда нетели дают потомство, фермер сам решает, что с ним делать - оставлять себе на размножение, сдать нам бычков на доращивание или сдавать молоко. В любом случае мы не оставим фермера без денег, потому что понимаем: там есть люди и есть зарплата. Совместно мы разработаем график платежей, чтобы он ежемесячно оплачивал посильные суммы по задолженности».

ООО «Алок» помогает фермерам и крупным хозяйствам не только с реализацией скота на убой и приобретением нетелей, но и обеспечивает дизтопливом и кормами. «Алок» предлагает хорошо известную псковским фермерам марку комбикорма - завода «Раменское», - говорит Светлана Пасхина. - Это крупное предприятие, они производят хорошие корма».

Для нетелей такой рацион – гарантия здоровья, уверены в компании «АЛОК». «Дорогостоящее поголовье должно получать качественные корма, - объясняет Виталий Зубков. – Это большая ответственность, поэтому пока нетели находятся в зоне нашего внимания и пока не произведен полный расчет по их поставке, мы обеспечиваем фермеров комбикормами, произведенными именно «Раменским» В дальнейшем они, конечно же, могут перейти на другие торговые марки, также зарекомендовавшие себя на сельхозрынке».

Если вы, как и другие фермеры Псковщины, заинтересовались предложением «АЛОК», и хотите узнать более подробную информацию, звоните по телефону (8112)60-65-65, приходите по адресу ул. Декабристов 19.

Эта компания, похоже, решила закрепиться на псковском рынке всерьез и надолго: в планах у руководства - переговоры с комитетом по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области по вопросам возможного сотрудничества и продвижения молочно-мясной отрасли в регионе.