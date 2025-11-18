Будет ли слияние футбольных школ в Пскове, ответил президент областной федерации

Будет ли слияние футбольных школ в Пскове, ответил президент Федерации футбола Псковской области Сергей Поварещенков в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
Также стоит отметить, что некоторое время назад шла речь о реструктуризации футбольного клуба «Псков» и переходе юных воспитанников ФК в детскую футбольную школу «Стрела», президент федерации пояснил, что подобные разговоры возникали и в Великих Луках, но, по его мнению, разнообразие футбольных школ в городе дает возможность создавать конкуренцию и проводить внутренние соревнования.
«В городе Пскове появилась такое направление, как развитие частных школ. Есть достаточно сильная школа "Стрела". Особенно в этом году. Мы смотрим, они выступают достаточно сильно на всех уровнях соревнований. Я за то, чтобы в больших городах существовала конкуренция. Это стимулирует, во-первых, ребят и позволяет проводить внутренние очень конкурентные соревнования. Мы в Луках не можем провести такие соревнования, потому что у нас одна школа. И вот в этой конкуренции виден достаточно стабильный рост молодых футболистов», - подытожил Сергей Поварещенков.