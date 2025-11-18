Спорт

Будет ли слияние футбольных школ в Пскове, ответил президент областной федерации

Будет ли слияние футбольных школ в Пскове, ответил президент Федерации футбола Псковской области Сергей Поварещенков в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Развитие детско-юношеского футбола (и взрослого, и профессионального) должно быть. Но есть очень много вопросов по проведению внутренних региональных соревнований, касающихся детско-юношеского и взрослого футбола. Структура проведения: мы же помним те времена, когда у нас было в области две группы взрослого футбола, команд до 20. А сейчас у нас команд, скажем так, для взрослого футбола осталось не так много. И качество футболистов только в Великих Луках и в Пскове остается. Надо сделать так, чтобы это было интересно районам, прежде всего, мы говорим об этом. Надо вернуть первенство юношей в Псковской области. Потому что у нас есть Юношеская футбольная лига в Пскове и Великих Луках. Ее почти полностью финансирует Российский футбольный союз. А вот юноши, которые в районах, остаются без футбола. Мы хотим это вернуть, попробовать запустить ту футбольную атмосферу, которая была когда-то у нас», - сказал Сергей Поварещенков.

Также стоит отметить, что некоторое время назад шла речь о реструктуризации футбольного клуба «Псков» и переходе юных воспитанников ФК в детскую футбольную школу «Стрела», президент федерации пояснил, что подобные разговоры возникали и в Великих Луках, но, по его мнению, разнообразие футбольных школ в городе дает возможность создавать конкуренцию и проводить внутренние соревнования.

«В городе Пскове появилась такое направление, как развитие частных школ. Есть достаточно сильная школа "Стрела". Особенно в этом году. Мы смотрим, они выступают достаточно сильно на всех уровнях соревнований. Я за то, чтобы в больших городах существовала конкуренция. Это стимулирует, во-первых, ребят и позволяет проводить внутренние очень конкурентные соревнования. Мы в Луках не можем провести такие соревнования, потому что у нас одна школа. И вот в этой конкуренции виден достаточно стабильный рост молодых футболистов», - подытожил Сергей Поварещенков.