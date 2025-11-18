Елена Полонская вошла в число финалистов премии платформы «Россия – страна возможностей»

Вице-президент ассоциации «Породненные города» и уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская помогает людям переезжать в Россию, консультируя более 7 000 человек и содействуя переезду 1 500 человек в Псковскую область за 2025 год.

Основатель инициативы «Хлебный хутор» Ольга Волконская возродила деревню в Псковской области, создав рабочие места для 30 человек. Она также развивает культурные и социальные программы.

Камиль Ижболдин — дважды кавалер ордена Мужества. Он руководит Школой адаптивного спорта для ветеранов СВО и их семей, помогает им в ресоциализации и поддерживает молодежь.

Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин подчеркнул важность народного голосования, объединяющего экспертную оценку с мнением общества.

Итоги премии объявят в декабре в мастерской управления «Сенеж». Победители получат медиа-поддержку и доступ к образовательным программам.