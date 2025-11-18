Команда псковских гимнасток привезла 18 медалей и кубок с турнира Polygon Global

Соревнования по воздушной гимнастике Polygon Global 2025 состоялись в Москве. Команда псковских гимнасток привезла в столицу 22 программы, а увезла 18 призовых мест и большой командный кубок, сообщила Псковской Ленте Новостей тренер спортсменок Софья Колоскова.
Фотографии: Софья Колоскова
Итоги
Воздушное спортивное кольцо (тренеры Софья Колоскова и Диана Крикун)
- София Закарян, дети 10-12 лет, профессионалы - 3 место из 9 сильнейших атлетов России
- Мария Торговина, дети 10-12 лет - 2 место из 7 атлетов
- Елизавета Кузнецова, дети 7-9 лет, любители - 1 место среди 7 атлетов
- Софья Вепихович, дети 7-9 лет, начинающие - 1 место среди 7 атлетов
- София Платонова, дети 7-9 лет, начинающие - 1 место среди 7 атлетов
- Эльмира Юсубова, дети 10-12, начинающие - 2 место среди 8 атлетов
- Яна Вепихович, дети 10-12 лет - 3 место среди 8 атлетов
- Маргарита Смирнова, дети 7-9 лет, любители - 3 место
- Марина Шувалова, дети 13-14 - 2 место
- Ксения Лобанова, дети 13-14 лет - 3 место
- Василиса Виноградова, дети 3-6 лет - 2 место
- София Пашкова, дети 3-6 лет - 3 место
- Светлана Королевская, женщины 30-34 лет - 2 место
- Виктория Федотова, девушки 18-29 лет - 1 место
- Валентина Павкова, женщины 30-34 лет - 1 место
Пилонный спорт (тренер Алла Бирюкова)
- Вера Васильева, дети 7-9 лет - 1 место
Воздушные спортивные полотна (тренер Софья Колоскова)
- Арина Чеснокова, девушки 15-17 лет - 1 место
Артистические воздушные полотна (тренер Марина Киреенкова)
- Варвара Ратнюк - 2 место.
Также стартовали спортсменки Полина Емцева, Арина Корякина, Есения Андреева и Карина Кузьмина.