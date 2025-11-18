Псковcкая обл.
ЖКХ

«Дневной дозор»: Насколько оправдан рост тарифов на ЖКУ?

18.11.2025 12:46|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «Насколько оправдан рост тарифов на ЖКУ?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

В Псковской области ежемесячный взнос на капитальный ремонт увеличится в 2026 году, за повышение проголосовали депутаты областного Собрания на октябрьской сессии.

«Увеличение не слишком резкое, около 12%. Мы понимаем, насколько выросли цены на строительные материалы, а жилищный фонд требует ремонта. Поэтому это необходимая мера, чтобы обеспечить текущий и капитальный ремонт зданий, которые находятся в эксплуатации», — пояснил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, глава комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги происходит ежегодно, а в прошлом году тарифы увеличивали даже два раза. У граждан, которые вынуждены платить всё больше и больше, возникает вопрос: насколько этот рост оправдан?

Чиновники как мантру твердят: сети изношены, инфраструктура ЖКХ на ладан дышит, коммунальные предприятия еле сводят концы с концами, у многих многомиллионные долги перед энергопоставщиками, и всё это может привести к тому, что система жилищно-коммунального хозйства рано или поздно коллапсирует из-за отсутствия денег. В бюджетах - что федеральном, что региональном, не говоря уже о муниципальных, лишних денег на поддержание и модернизацию ЖКХ нет. Поэтому решить эту проблему власти пытаются регулярным повышением тарифов на ЖКУ.

А действительно ли рост тарифов сможет покрыть затраты коммунальных предприятий? Насколько увеличение стоимости ЖКУ экономически обосновано? Как должны вырасти платежи населения за «коммуналку», чтобы предприятия жилищно-коммунального комплекса не просто существовали, а развивались, модернизировались, переходили на современные, более энергоэффективные технологии? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам и представителям коммунальных предприятий в программе «Дневной дозор».

Временно исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Ксения Григорьева в своем выступлении на последней сессии областного Собрания сообщила о повышении тарифов на капитальный ремонт на 12%. Из доклада Ксении Григорьевой следует, что существующий тариф в три раза меньше экономически обоснованного.

Фото: правительство Псковской области

«Согласно методическим рекомендациям, изменения минвзноса рекомендуется осуществлять ежегодно в размере не менее, чем индекс потребительских цен, установленный в конкретном субъекте Российской Федерации. Экономически обоснованный размер минимального взноса на капитальный ремонт на сегодняшний день составляет в домах без лифта 32,88 рубля, в домах с лифтом — 40,1 рубля за 1 квадратный метр в месяц. Установленный уровень минвзноса меньше необходимого или экономически обоснованного в 3 раза. Планируемое увеличение взноса на 2026 год по сравнению с 2025-м составит 12%. По домам без лифта увеличится на 1 рубль 39 копеек за один квадратный метр, с лифтом — на 1 рубль 59 копеек за один квадратный метр в месяц».

Заместитель главы администрации города Пскова Алексей Саенко рассказал о том, кто принимает решение о повышении тарифов на ЖКУ и на каких основаниях, а также с чем связан рост стоимости коммунальных услуг.

«Процесс установления тарифов на коммунальные услуги является строго регламентированным и прозрачным. Он осуществляется в полном соответствии с федеральным законодательством. В рамках этого процесса подведомственные администрации города Пскова ресурсоснабжающие организации ежегодно направляют в региональное министерство тарифов и энергетики полный пакет обосновывающих материалов. Эти документы содержат детальные расчеты всех планируемых затрат. Как раз в эти обоснования включаются расходы, связанные с ростом цен на энергоносители, необходимая ремонтная работа на изношенных сетях и мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры города. Задача министерства — провести тщательную экспертизу этих данных и установить тариф, который, с одной стороны, перекроет экономически обоснованные расходы предприятий на надежное предоставление услуг, а с другой — будет учитывать социально-экономические факторы. Таким образом, установленный тариф — это результат сбалансированного решения, основанного на предоставленных данных. Он призван обеспечить безубыточную работу коммунальных предприятий и поддержание городской инфраструктуры в надлежащем состоянии, что является залогом стабильного снабжения жителей города Пскова всеми коммунальными ресурсами».

Директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов напомнил, что ни одно коммунальное предприятие, включая ПТС, ни тарифы, ни цены на свои услуги самостоятельно не устанавливает. Это сугубо прерогатива региональной исполнительной власти. Но в том, что тарифы будут и дальше расти, Игорь Максимов уверен. По его словам, на данный момент установленный тариф позволяет ПТС существовать и обеспечивать псковичам тепло, но для развития предприятия этого явно недостаточно.

«Сейчас для "Псковских тепловых сетей" установлен нынешний тариф. С ростом естественной инфляции он, конечно, будет увеличиваться. Мы хотим спокойно работать, понимаете? Но спокойно работать можем в том случае, если продукция наша оплачивается соответствующим образом. Если я произвожу буханку хлеба за два рубля, а продаю за рубль, я долго буду печь хлеб? Конечно, недолго. Очень скоро просто не будет возможности выпекать эту буханку, и все начнут голодать. И сейчас, если это дорого всем, пусть люди примут решение прекратить отапливаться зимой. Не надо будет платить. Но будет холодно. В 2025-м году тариф для ПТС установлен достаточный для того, чтобы предприятие нормально функционировало. Не жировало, не бездарно тратило деньги, а нормально функционировало. Что мы и делаем. Что будет на 2026-й год, узнаем в декабре. Как правило, в конце декабря министерство издает приказ. Вот тогда мы цену и узнаем».

Коллега Игоря Максимова, директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин, подтверждает, что и у его предприятия есть долги перед поставщиками. Он объяснил, в чем причина формирования задолженностей коммунальщиков перед поставщиками ресурсов и по какой причине тарифы на услуги ЖКХ постепенно растут.

«У нас на конец сентября задолженность населения около 168 миллионов рублей и задолженность юридических лиц около 64 миллионов рублей. Поэтому у нас, естественно, тоже возникает неисполнение обязательств перед нашими основными поставщиками химреагентов и электроэнергии. Есть небольшая задолженность по налогам и сборам, потому что мы не успеваем своевременно платить из-за того, что наши дебиторы не вовремя платят. Это такой замкнутый круг. Сегодня наш тариф для населения не на 100% экономически обеспечен. Идет субсидирование еще из правительства Псковской области. Поэтому сразу наше правительство не может переложить все бремя содержания коммунальщиков на население. Поэтому субсидируется, тарифы так постепенно поднимают. Конечно, для населения это тоже достаточно большое бремя».

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов считает, что повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги абсолютно оправдано, так как цены на расходные материалы, необходимые для обеспечения работоспособности предприятия, выросли в цене. Также Денис Кузнецов сообщил, что и у «Экогрупп» тоже есть задолженности перед контрагентами.

«Нужно понимать, что практически в ежедневном формате идёт увеличение стоимости дизельного топлива, который мы в большом объёме используем. Также у нас произошло очень приличное увеличение стоимости запасных авточастей, ГСМ, масла для двигателей, для трансмиссий, для коробок, и шины тоже выросли в стоимости. То есть затраты, которыми занимается любое предприятие, связанное с транспортировкой чего-либо, будь то отходы, товары общего пользования, магазины или доставки, все транспортные услуги в ближайшее время подорожают, так как произошло значительное увеличение затрат на расходы, связанные с транспортировкой. Помимо транспортирования, еще есть услуги по захоронению и другим вещам, связанным с твердыми коммунальными отходами. Если мы сейчас говорим про ТКО, нужно понимать, что на полигонах, где захораниваются отходы, используются бульдозеры. Это специфичная техника, которая потребляет приличное количество топлива, и затраты на ее эксплуатацию тоже растут. Предполагаю, что мой ответ будет положительный: да, нужно повышать тарифы, конечно. И нам должны, и мы должны. Это вечный круг денег в любой организации. Конечно же, у нас существует и дебиторская задолженность, и кредиторская».

По мнению главы Островского муниципального округа, в прошлом председателя областного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрия Быстрова, всем бы хотелось, чтобы тарифы на ЖКУ не повышались. Но, на взгляд опытного коммунальщика и муниципального руководителя, это абсолютно оправданное и необходимое решение, как в случае со взносами на капремонт, так и с другими жилищно-коммунальными услугами. Дмитрий Быстров считает, что установленные тарифы на ЖКУ позволяют коммунальным предприятиям держаться на плаву, но все расходы коммунальщиков и их убытки они не покрывают.

«Почему растут тарифы? Всё дело в повышении цен на энергоносители и топливо. Капитальный ремонт тоже логично подорожал. Строительные материалы дорожают, и это сказывается на стоимости работ. В результате одно неизбежно влечёт за собой другое. В этом нет ничего удивительного. Контролирующие органы должны следить, чтобы повышение тарифов не превышало допустимых норм и было обоснованным. Конечно, хотелось бы большего, поскольку есть экономически обоснованный тариф, есть субсидия на межтарифную разницу, которую мы получаем, но, безусловно, она не отражает все потребности предприятий. Люди действительно много платят за тепло, в частности, потому что у нас не все котельные газовым топливом обеспечены, как следствие, мы имеем тот тариф, который имеем, наверное, один из самых высоких в области. Но тем не менее у предприятия много, так скажем, дыр и убытков, которые не покрываются тарифом. Допустим, неплатежи населения. Мы понимаем, что есть люди, которые категорически не платят. Это всё ложится в убытки, и никто их не компенсирует».

В сегодняшней программе мы услышали мнения представителей власти и коммунальных предприятий о том, обосновано ли повышение тарифов на ЖКУ. Сегодня тот редкий случай, когда точки зрения наших собеседников на обозначенную в программе проблему в основном совпали. Все они считают, что в связи с повышением цен на все товары, услуги и расходные материалы рост тарифов неизбежен, он позволяет коммунальным предприятиям элементарно держаться на плаву. Понятно, что для граждан любое повышение тарифов — всегда удар по самому больному, по кошельку. И едва ли кого-то из наших радиослушателей примирят с этой неприятной реальностью мантры чиновников и руководителей предприятий ЖКХ про изношенность коммунальной инфраструктуры на 100%.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
