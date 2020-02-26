Экономика

В ОЭЗ «Моглино» ожидают, что ее резиденты смогут экономить до 30% расходов

Отраслевой принцип размещения должен усиливать эффект от кооперации резидентов особой экономической зоны «Моглино». Об этом сообщается в официальной группе ОЭЗ в соцсети в ВКонтакте.

«Согласно мастер-плану промышленной площадки (по Surbana Jurong Ltd), ОЭЗ «Моглино» использует кластерный подход к размещению производств на территории особой экономической зоны. В соответствии с ним площадка разбита на секторы, в которых группируются пищевые и фармацевтические компании, производства на основе химического инжиниринга, предприятия по производству автокомпонентов, и т. д.



Иллюстрация - паблик ОЭЗ «Моглино», ВКонтакте

Практика и прогнозный расчет говорят о том, что в кооперации резидентов промышленных парков есть значительный потенциал для снижения издержек. Наиболее значимый эффект дает внедрение сырьевой, сбытовой и производственной кооперации», - утверждают в управляющей компании ОЭЗ «Моглино».

Ее специалисты предполагают, что совокупный эффект может достигать от 2% до 17% экономии одной только производственной себестоимости, и еще большие возможности для экономии заложены в управлении административно-хозяйственными издержками и управленческими (накладными) расходами.

Достижение дополнительных эффектов экономии возможно при кооперации не только в сырьевых закупках и логистике перевозок, но в таких неочевидных процессах как управление совместным транспортным парком для служащих, управление служебной связью и мобильным трафиком, проектное управление и процессный учет, совместные закупки для функционирования офисов.

«В сумме с рассчитанным показателем оптимизации расходов резидентов ОЭЗ - не менее 30%, это дает весомый кумулятивный эффект в пользу решения о размещении производства в ОЭЗ «Моглино», - заключили эксперты площадки.