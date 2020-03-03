Экономика

Ежегодно актуализировать состав конкурсной комиссии по фермерским грантам предложил Михаил Ведерников

Ежегодно актуализировать состав конкурсной комиссии, распределяющей гранты начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам, предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое предложение он озвучил сегодня, 3 марта, на встрече с предпринимателями в рамках обсуждения реализации в регионе нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Руководитель регионального комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов поддержал идею губернатора.

При этом от одного из участников обсуждения, фермера из Печорского района, выращивающего ягоды (малину, ежевику и т.д.), поступило предложение выдавать гранты не начинающим фермерам, а развивающимся. Он привел пример из своей практики: полученного гранта не хватило фермеру, чтобы выйти на более высокий профессиональный уровень. «Хотим развиваться. У нас всего 3 га. Мы бы хотели увеличить плантацию, хотим поставить перерабатывающий цех, сделать шоковую заморозку. Но не хватает денег, чтобы подняться. Гранта было недостаточно – смогли сделать только склад хранения», - рассказал он.

При этом как начинающий фермер, он уже не может рассчитывать на грант, а семейные фермы получают господдержку, только если выбрали направление животноводства.

Михаил Ведерников поручил посмотреть, какие меры еще есть для поддержки таких фермеров.

Добавим, что выступавший фермер поблагодарил губернатора за эффективность работы с обращениями. «Мы всегда думали, что власть – по одну сторону, а мы – по другую. Супруга написала в Инстаграм губернатору – и нам быстро подключили свет, расчистили дорогу. Вы и дальше теребите местную власть», - высказался аграрий.