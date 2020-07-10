Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщают в пятницу российские СМИ.

Ранее в Центробанке заявили, что объем наличных денег в обращении достиг рекордного значения в 12,42 триллиона рублей. По информации регулятора, за прошлый месяц эта сумма увеличилась на 3,5 процента.

Как Александр Разуваев заявил «Ведомостям», банковские счета в последние месяцы обнуляют как бизнес, так и обычные граждане. Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах

По мнению эксперта, деноминация позволит вернуть в обращение копейку, а курс доллара будет составлять в районе 70 копеек. Эксперт считает, что это поможет укрепить доверие к российской валюте.