Экономика

Дмитрий Быстров: Не бывает сельского хозяйства без запаха

Развитие сельского хозяйства поможет решить демографическую проблему на малонаселенных территориях. Таким мнением в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) поделился глава администрации Островского района Дмитрий Быстров.

Он отметил, в районе работают предприятия и промышленного направления – восемь организаций с 1000 рабочих мест. «Хотелось бы, конечно, больше», - добавил гость студии.

При этом Дмитрий Быстров заявил, что Островский район заинтересован и в развитии сельского хозяйства, поскольку это помогает решить демографический вопрос, который стоит довольно остро в регионе.

«Основная задача – решение демографической проблемы. Не секрет, что население снижается в сельской местности. Развитие сельского хозяйства поможет это решить. Когда там начнут появляться инвесторы, там появится и полноценная жизнь. Когда увеличивается количество сельских жителей, начинают развиваться и сельские территории», - поделился он, напомнив народную мудрость о том, что «один на селе семерых в городе кормит».

В качестве положительного примера Дмитрий Быстров назвал компанию «Идаванг», занимающуюся свиноводством. По его словам, это динамично развивающееся хозяйство - один из основных плательщиков НДФЛ в районе.

«Бывает, что люди жалуются на запах. Но давайте вспомним советские времена, и мы поймем, что сельского хозяйства не бывает без запаха», - добавил он.

Глава администрации Островского района подчеркнул, что пока ведется поиск инвестора, власти не сидят сложа руки. «Мы должны и сами вкладывать средства. Делать что-то для жителей, которые сейчас там живут. Порядка 6 млн рублей мы получили на дороги и благоустройство именно сельских территорий», - пояснил он.

Дмитрий Быстров также анонсировал, что сейчас рассматривается возможность запустить в Островском районе инвестпроект по развитию молочного животноводства.