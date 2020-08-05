Экономика

Прием заявок на грантовый конкурс по поддержке фермеров стартовал в Псковской области

Начался прием заявок по отбору получателей грантов на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных ферм и грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы. Общая сумма грантовой поддержки составит более 45 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Документы для участия в отборе принимаются до 4 сентября включительно.

Извещение о проведении отбора на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных ферм и грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы размещено на официальном сайте комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области в разделе «Конкурсы для фермеров».

Отметим, что в Псковской области поддержка фермерам оказывается с 2012 года. За восемь лет реализации мероприятий гранты получили 146 фермерских хозяйств: около 120 начинающих фермеров и более 20 семейных животноводческих ферм. Общий объем финансирования составил около 330 млн рублей. В прошлом году гранты были вручены руководителям 15 фермерских хозяйств из 10 районов Псковской области.

Отметим, гранты предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области».