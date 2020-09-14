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Экономика

Минприроды ликвидирует «серые зоны» в сфере торговли древесиной

17.09.2020 22:16|ПсковКомментариев: 0

Изменения в Лесной кодекс России и закон об организованных торгах позволят исключить «серые зоны» в сфере продажи госучреждениями на товарных биржах древесины, полученной при рубках лесных насаждений. Об этом в ходе совещания заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, передает пресс-служба ведомства.

Глава Минприроды отметил, что для подготовки этих изменений необходима совместная скоординированная работа всех участников процесса.

«Приоритет нашей деятельности - обеспечение прозрачности оборота древесины и сокращение "черного рынка", - сказал Дмитрий Кобылкин. - Изменения в Лесной кодекс будут способствовать достижению этой цели. С Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей мы тесно взаимодействуем уже два года. Ключевые возможности, которые предоставляет биржевая торговля, - это повышение налогооблагаемой базы и доходности государственных предприятий лесной отрасли. Процесс биржевой торговли выгоден всем: и государству, и коммерческому сектору. И мы надеемся, что благодаря данному совещанию активизируются законодательные изменения и возрастут объемы торгов лесом на бирже».

Участники совещания отметили, что увеличение объема реализации лесных ресурсов через организованные торги позволит наблюдать более концентрированные данные о сбыте, следить за изменением ценообразования и увеличить рост значимости лесной отрасли для экономики страны, добавили в пресс-службе Минприроды.

«Мы наблюдаем высокую активность гослесхозов, участников рынка, ощущаем поддержку регуляторов и руководства основных лесных регионов, - цитирует президента СПбМТСБ Алексея Рыбникова «Российская газета». - Вместе с тем необходимо придать развитию биржевой торговли еще большую динамику. Только таким образом можно добиться решения задач, поставленных перед биржей: формирование ликвидных справедливых ценовых индикаторов на лесоматериалы, прозрачность и легальность рынка древесины».

В ближайшее время законопроектные инициативы будут внесены на рассмотрение в правительство России с учетом замечаний и предложений, добавили в пресс-службе Минприроды.

Теги: #лес #торговля #Минприроды
Источник: Псковская Лента Новостей
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