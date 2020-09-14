Экономика

Псковские фермеры-победители грантового конкурса получат 51 млн рублей

В Псковской области 5 начинающих фермеров и 4 семейные животноводческие фермы получат финансовую поддержку общим объемом порядка 51 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Победители были определены по итогам заседания конкурсной комиссии по отбору проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров и развития семейных ферм. В текущем году для участия в отборочных мероприятиях были поданы 34 заявки из 14 районов области. К рассмотрению на заседании конкурсной комиссии было допущено 27 претендентов, соответствующих всем требованиям.

Напомним, грантовая поддержка фермерских хозяйств области осуществляется уже девятый год. За время реализации мероприятий грантовую поддержку получили 146 фермерских хозяйств: 120 начинающих фермеров и 26 семейных животноводческих ферм. Общий объем финансирования составил 329,6 млн рублей.

Мероприятия по грантовой поддержке — возможность для начинающих фермеров получить от 3 до 5 млн рублей на развитие своего хозяйства, для семейных ферм — от 5 до 10 млн рублей. В Псковской области приоритетным направлением является развитие молочного и мясного животноводства. Средства предоставляются на условиях софинансирования.