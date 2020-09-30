Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
стабильный источник дохода
Чистая вода - помощь иммунитету
ТОП-5 языковых школ в Пскове
Кредиты с господдержкой для бизнеса
Как выбрать домашнего питомца
Шпаргалка для дам: все о раке груди
Корытовский парк письмо губернатору
Господдержка в Псковской области
Гонки по вертикали
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Груда железа, отработавшая свой ресурс
Драйвер для агрария
Великолукский педагог об опыте и трудностях профессии
От ручного управления к системе
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Анжинерная конструкция» спасение цепных мостов в Острове
 
 
 
ещё Экономика 30.09.2020 16:240 Печоры могут вырасти из моногорода в территорию опережающего развития 30.09.2020 16:240 Печоры могут вырасти из моногорода в территорию опережающего развития 30.09.2020 16:000 Для развития моногорода Печоры приглашают предпринимателей со всей страны 30.09.2020 12:242 В России запретят экспорт необработанной древесины 30.09.2020 11:540 Ресторанам и кафе запретят включать в счет чаевые 30.09.2020 11:430 Госкомпаниям поручили спасать рубль
 
 
 
Самое популярное 23.09.2020 13:126 Медики межрайонной больницы в Невеле заразились коронавирусом 24.09.2020 10:234 Кадровые перестановки произошли в администрации Псковской области 24.09.2020 12:509 Названо место будущего экотехнопарка в Псковской области 28.09.2020 13:280 В Сети появилось видео поездки из Пскова в Новгород за 22 минуты 26.09.2020 23:080 Общежитие горит на улице Народной в Пскове. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Для развития моногорода Печоры приглашают предпринимателей со всей страны

30.09.2020 16:00|ПсковКомментариев: 0

Псковские предприниматели заинтересовались перспективами новой инвестиционной площадки – моногорода Печоры, в который помимо городского поселения вошли еще и две волости, но пока не торопятся подавать заявки в Фонд развития моногородов на получение выгодных кредитов под свои проекты. Об этом Псковской Ленте Новостей по итогам профильного совещания, которое состоялось сегодня, 30 сентября, рассказал президент региональной Торгово-промышленной палаты Владимир Зубов.

Основная цель совещания – познакомить всех заинтересованных с возможностью инвестплощадки и раскрыть самое понятие моногорода.

Владимир Зубов пояснил, что любой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо могут воспользоваться определенными льготами и возможностями для развития, которые предоставляет Фонд развития моногородов (ФРМ). При этом к участию приглашаются не только печорские или псковские организации, а инвесторы со всех уголков России. Главное условие – реализовать свой проект в Печорах и открыть рабочие места для местного населения.  

Один из вариантов, который предлагает ФРМ для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – это получение займа до 250 млн рублей под 0% годовых на 15 лет с отсрочкой оплаты суммы основного долга на три года. «Но такие проекты должны быть специализированы на развитие экономики и инфраструктуры моногорода Печоры. Можно получить и более серьезные суммы, вплоть до 1 млрд рублей, но уже на условиях ставки в 5%. Но потребуется обеспечить залог и гарантии. Кредиты для масштабных проектов, обеспечивающих функционирование и развитие бизнеса и социальной среды, может получить и муниципалитет. Таким образом, можно получить серьезные средства на условиях 5-процентного софинансирования, то есть 95% в этом случае вкладывает Фонд развития моногородов. Это позволит строить дороги, прокладывать коммунальные сети и оптоволоконные линии, чтобы можно было вдохнуть жизнь в отдельные уголки городского поселения», - рассказал Владимир Зубов.

По его словам, в совещании приняли участие семь индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерское хозяйство Анвара Зуфарова. Они проявили заинтересованность в проекте, но в то же время отметили, что у них есть определенные сложности с пониманием логики выделения займов. А главное, у них нет времени и персонала для написания массы бумаг, которые требуются для получения денег.  

В ходе совещания выступил также генеральный директор Изборского парка Роман Иванов, который указал, что возникают серьезные сложности в связи с тем, что практически вся Изборская земля является ландшафтным заповедником, и из-за этого практически невозможно проложить какие-либо инженерные сети или поставить подстанцию. «Можно найти компромиссное решение, при котором ландшафт парка не пострадает, но появятся возможность создать более комфортных условий для пребывания здесь людей. К этому вопросу нужно подойти разумно со здравой долей логики. Нужно создавать условия для людей, если мы не хотим, чтобы парк превратился в пустыню. Зачем нужен парк, если его не будут посещать?» - отметил Владимир Зубов.

Как заметил представитель Фонда моногородов, несмотря на то, что интерес со стороны предпринимателей, немногие еще пока решились подать заявки на финансирование. «Либо не совсем пока понимают этот механизм, либо переоценивают степень ответственности», - предположил президент региональной ТПП.

На данный момент более чем по 350 моногородам в России, которые находятся в 64 субъектах РФ, подано свыше 1000 заявок. Из них 50 удовлетворено, остальные рассматриваются. В ФРМ рассчитывают, что и от Печор все-таки придут такие заявки.

Теги: #печоры #моногород
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что нужно сделать со зданием экс-кинотеатра «Октябрь» в центре Пскова?
В опросе приняло участие 273 человека
30.09.2020, 16:240 Печоры могут вырасти из моногорода в территорию опережающего развития 30.09.2020, 16:120 Власти не планируют строить геронтологический центр в Пскове 30.09.2020, 16:064 Псковский губернатор пообещал зеркальный ответ на просьбы сорвавших отопительный сезон глав районов 30.09.2020, 16:000 Для развития моногорода Печоры приглашают предпринимателей со всей страны
30.09.2020, 15:540 Пскович доверился незнакомцу и лишился более 230 тысяч рублей 30.09.2020, 15:490 Меружан Вермишян сообщил о формализме в работе Совета по межнациональным отношениям 30.09.2020, 15:460 Ударивший ножом своего брата великолучанин предстанет перед судом 30.09.2020, 15:420 Возле храма Николая Чудотворца в Любятово устранена утечка газа
30.09.2020, 15:400 Автомобиль «Сузуки» опрокинулся в кювет в Пыталовском районе 30.09.2020, 15:390 Развивать добровольчество планируют в Псковской области 30.09.2020, 15:340 19-летняя девушка пропала в Псковской области 30.09.2020, 15:330 Пять лет длилось расследование смертельного столкновения катера с опорой моста в центре Пскова
30.09.2020, 15:310 Последнюю в этом сезоне мойку автобусных остановок провели в Пскове 30.09.2020, 15:290 360 фельдшерско-акушерских пунктов в Псковской области нуждаются в модернизации 30.09.2020, 15:280 От развития добрососедских отношений выиграют жители Псковской области и Белоруссии - Александр Козловский 30.09.2020, 15:100 В Пскове ДТП у стадиона «Машиностроитель» затрудняет движение
30.09.2020, 15:030 «Дом Советов» с Верой Емельяновой. ВИДЕО 30.09.2020, 15:020 Семья из Cанкт-Петербурга пострадала в ДТП в Псковском районе 30.09.2020, 14:4811 Ограничения из-за угрозы коронавируса в Псковской области продлили до 1 ноября 30.09.2020, 14:431 Псковские классные руководители начали получать выплаты в рамках указа президента
30.09.2020, 14:423 Карабахский конфликт не затронет национальные диаспоры Пскова - Меружан Вермишян 30.09.2020, 14:330 Четверых жителей Псковской области привлекли к ответственности за пьяное вождение 30.09.2020, 14:290 «Ростелеком. Лицей» предлагает онлайн-курсы для будущих маркетологов и финансистов 30.09.2020, 14:282 1 октября во всех квартирах Пскова будет тепло
30.09.2020, 14:270 Танцевальный флешмоб для детей прошел в Островском районе 30.09.2020, 14:210 Сотрудники Псковского филиала Россельхозбанка высадили аллею на Рижском проспекте 30.09.2020, 14:160 Путешествия 2020: заново открываем красоту России 30.09.2020, 14:150 Две новые школы начнут строить в Пскове в 2021 году
30.09.2020, 14:020 Росгвардия запускает молодежный ютуб-проект «Проверка на прочность» 30.09.2020, 14:010 Псковских полицейских наградили за спасение человека из огня 30.09.2020, 13:570 Как выбрать домашнего питомца - советы эксперта 30.09.2020, 13:560 В Великих Луках «снятие порчи» закончилось приговором
30.09.2020, 13:510 Новые инфекционные больницы в Пскове и Великих Луках начнут работать в октябре 30.09.2020, 13:482 Псковский облсовпроф проведет международную акцию «За достойный труд!» 30.09.2020, 13:440 Мне бы не хотелось предрекать вторую волну коронавируса - Вера Емельянова 30.09.2020, 13:390 Жительница Палкино попалась на фиктивной прописке иностранцев
30.09.2020, 13:360 Вера Емельянова: Псковская область была, есть и будет добрым соседом Белоруссии 30.09.2020, 13:310 Великолучанина будут судить за угрозу жене топором при рубке мяса 30.09.2020, 13:120 Названа предварительная причина ДТП в Черехе с пятью пострадавшими 30.09.2020, 13:090 Храм в Крестах отмечает престольный праздник
30.09.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Верой Емельяновой 30.09.2020, 12:550 Три улицы отремонтируют в Острове на дополнительные деньги дорожного нацпроекта 30.09.2020, 12:540 Великолукской школе №7 присвоят имя пограничника Антона Злобина 30.09.2020, 12:505 Горбачев рассказал, каким был бы мир при сохранении СССР
30.09.2020, 12:430 Появилось видео с места ДТП с пятью пострадавшими в Псковском районе 30.09.2020, 12:350 Дорожное движение перекроют в центре Великих Лук 3 октября 30.09.2020, 12:300 Французский солод не попал через Псковскую область на пивоваренный завод 30.09.2020, 12:242 В России запретят экспорт необработанной древесины
30.09.2020, 12:150 Четверо взрослых и ребенок пострадали в результате тройного ДТП в Черехе. ФОТО 30.09.2020, 12:140 На ошибках учатся 30.09.2020, 12:113 Неделю приемов граждан старшего поколения проведет «Единая Россия» 30.09.2020, 12:040 Выставка «Псков концептуальный» откроется в Доме ремесел
30.09.2020, 11:540 Ресторанам и кафе запретят включать в счет чаевые 30.09.2020, 11:480 Более 160 тонн картофеля убрали осужденные в Островском районе 30.09.2020, 11:430 Госкомпаниям поручили спасать рубль 30.09.2020, 11:380 Росгвардейцы поймали укравшего бытовую химию псковича
30.09.2020, 11:350 «Дом Советов»: Об итогах визита псковской делегации в Республику Беларусь расскажет Вера Емельянова 30.09.2020, 11:310 Фотофакт: Новый асфальт на улице Крупской 30.09.2020, 11:261 Великолукский депутат награжден медалью Союза городов воинской славы 30.09.2020, 11:200 Более 50 млн рублей отдали дистанционным мошенникам псковичи с начала года
30.09.2020, 11:140 «Цыганы» откроют гастроли «Пушкинской школы» Владимира Рецептера в Михайловском 30.09.2020, 11:070 Пскович выиграл четыре медали на чемпионате России по велоспорту среди глухих 30.09.2020, 10:584 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Вот как шутит иногда жизнь 30.09.2020, 10:500 Глава администрации Заплюсья оштрафована за нарушения при рассмотрении обращений
30.09.2020, 10:461 Псковские садоводы активно обращаются за перерасчетом платы за вывоз мусора 30.09.2020, 10:400 Три золотых медали на Кубке России по парабадминтону завоевала псковичка 30.09.2020, 10:370 «Беседка»: Затронет ли конфликт Армении и Азербайджана проживающие в России диаспоры? 30.09.2020, 10:350 Как мы помогаем иммунитету в период коронавируса?
30.09.2020, 10:340 Николай Романов о сельском хозяйстве Псковской области: Места хватит всем 30.09.2020, 10:301 Второй участок улицы Западной в Пскове предлагают сделать односторонним 30.09.2020, 10:260 Более 400 совершенных организованными группами преступлений раскрыли в Псковской области 30.09.2020, 10:220 Псковичка отличилась на первенстве России по стрельбе из блочного лука
30.09.2020, 10:200 Пушкинский заповедник приглашает гостей «серебряного возраста» бесплатно посетить выставки 30.09.2020, 10:1614 Рынок на Четырех углах в Пскове пойдет под снос 30.09.2020, 10:110 «Форд» и «Мицубиси» столкнулись на Крестовском шоссе в Пскове 30.09.2020, 10:053 Счетная палата России не видит ощутимых результатов мусорной реформы
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.