Экономика

Для развития моногорода Печоры приглашают предпринимателей со всей страны

Псковские предприниматели заинтересовались перспективами новой инвестиционной площадки – моногорода Печоры, в который помимо городского поселения вошли еще и две волости, но пока не торопятся подавать заявки в Фонд развития моногородов на получение выгодных кредитов под свои проекты. Об этом Псковской Ленте Новостей по итогам профильного совещания, которое состоялось сегодня, 30 сентября, рассказал президент региональной Торгово-промышленной палаты Владимир Зубов.

Основная цель совещания – познакомить всех заинтересованных с возможностью инвестплощадки и раскрыть самое понятие моногорода.

Владимир Зубов пояснил, что любой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо могут воспользоваться определенными льготами и возможностями для развития, которые предоставляет Фонд развития моногородов (ФРМ). При этом к участию приглашаются не только печорские или псковские организации, а инвесторы со всех уголков России. Главное условие – реализовать свой проект в Печорах и открыть рабочие места для местного населения.

Один из вариантов, который предлагает ФРМ для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – это получение займа до 250 млн рублей под 0% годовых на 15 лет с отсрочкой оплаты суммы основного долга на три года. «Но такие проекты должны быть специализированы на развитие экономики и инфраструктуры моногорода Печоры. Можно получить и более серьезные суммы, вплоть до 1 млрд рублей, но уже на условиях ставки в 5%. Но потребуется обеспечить залог и гарантии. Кредиты для масштабных проектов, обеспечивающих функционирование и развитие бизнеса и социальной среды, может получить и муниципалитет. Таким образом, можно получить серьезные средства на условиях 5-процентного софинансирования, то есть 95% в этом случае вкладывает Фонд развития моногородов. Это позволит строить дороги, прокладывать коммунальные сети и оптоволоконные линии, чтобы можно было вдохнуть жизнь в отдельные уголки городского поселения», - рассказал Владимир Зубов.

По его словам, в совещании приняли участие семь индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерское хозяйство Анвара Зуфарова. Они проявили заинтересованность в проекте, но в то же время отметили, что у них есть определенные сложности с пониманием логики выделения займов. А главное, у них нет времени и персонала для написания массы бумаг, которые требуются для получения денег.

В ходе совещания выступил также генеральный директор Изборского парка Роман Иванов, который указал, что возникают серьезные сложности в связи с тем, что практически вся Изборская земля является ландшафтным заповедником, и из-за этого практически невозможно проложить какие-либо инженерные сети или поставить подстанцию. «Можно найти компромиссное решение, при котором ландшафт парка не пострадает, но появятся возможность создать более комфортных условий для пребывания здесь людей. К этому вопросу нужно подойти разумно со здравой долей логики. Нужно создавать условия для людей, если мы не хотим, чтобы парк превратился в пустыню. Зачем нужен парк, если его не будут посещать?» - отметил Владимир Зубов.

Как заметил представитель Фонда моногородов, несмотря на то, что интерес со стороны предпринимателей, немногие еще пока решились подать заявки на финансирование. «Либо не совсем пока понимают этот механизм, либо переоценивают степень ответственности», - предположил президент региональной ТПП.

На данный момент более чем по 350 моногородам в России, которые находятся в 64 субъектах РФ, подано свыше 1000 заявок. Из них 50 удовлетворено, остальные рассматриваются. В ФРМ рассчитывают, что и от Печор все-таки придут такие заявки.