Экономика

ОЭЗ «Моглино» запустит новые интернет-сайты

Особая экономическая зона «Моглино» объявила о намерении запустить новые сайты, включая «реформацию» уже существующего официального портала ОЭЗ.

«Для ОЭЗ «Моглино» цифровизация – это начало большого пути по запуску и развитию новых принципов взаимодействия с резидентами. И этот путь мы начинаем с реформации сайта, где у каждого инвестора будет личный кабинет с возможностью общаться с управляющей компанией, размещать вакансии, а у потенциальных инвесторов – оставлять заявки на резидентство и при помощи этого современного портала обсуждать с управляющей компанией ОЭЗ «Моглино» возникающие вопросы и искать партнеров для реализации своих проектов», - говорится в официальном релизе управляющей компании ОЭЗ «Моглино».

Уточняется, что новые сайты будут запущены в тестовом режиме через несколько дней.

«Мы постепенно будем наращивать возможности для интеграции среди российских и зарубежных партнеров. Электронная площадка — это не только новый дизайн, но и целая экосистема различных электронных сервисов, а также единое информационное пространство для инвесторов и резидентов», - заключили в ОЭЗ «Моглино».