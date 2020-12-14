Экономика

До 18 декабря псковский гостиничный бизнес может заявиться на возмещение оплаты услуг ЖКХ

В Псковской области до 18 декабря гостиничный бизнес может подать документы на получение субсидии на возмещение оплаты коммунальных услуг. Об этом сообщает официальный Telegram-канала региона.

Субсидия предоставляет возмещение 50% затрат на оплату коммунальных услуг гостиниц в период с 1 апреля по 31 мая.

Уже 16 гостиниц региона подали заявки на получение такой субсидии.

Подать заявления можно по адресу: Псков, ул. Конная, 2, этаж 4, кабинет 412. Или направить заказным письмом (в комитет по туризму Псковской области, 180000, Псков, ул. Некрасова, 23).

Необходимые документы и условия для предоставления субсидии перечислены в пункте 12 соответствующего постановления администрации области.