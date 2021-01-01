Экономика

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость криптовалюты биткоин продолжает расти, она обновила исторический максимум, превысив отметку в 41 тысячу долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap в пятницу, 8 января, пишут «Известия».

По состоянию на 14.10 мск цена биткоина подорожала на 9,08% и достигла 41 281 доллар.

Накануне 7 января стоимость криптовалюты превысила 40 тысяч долларов. Эксперты прогнозируют повышение курса биткоина в 2021 году до 90 тысяч долларов.

Биткоин показал резкий рост впервые с 2017 года в конце ноября 2020 года. Тогда криптовалюта подорожала на 3,56%, в пике достигая отметки 19 тысяч долларов.

Криптовалюта продолжала расти, обновляя исторический максимум. Затем 4 января цена биткоина упала более чем на 15% - до 28 тысяч долларов.

7 января стоимость криптовалюты вновь обновила исторический рекорд и установилась на отметке 37002 доллара.