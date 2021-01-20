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Экономика

Программу льготных кредитов на поддержание занятости могут возобновить

25.01.2021 08:20|ПсковКомментариев: 0

Возобновление антикризисной программы выдачи льготных кредитов на поддержание численности персонала (аналогичная действовавшей до ноября ФОТ 2.0) обсуждается в правительстве.

Согласно ФОТ 2.0, займы полагались малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей, причем сумма задолженности должна списываться при условии сохранения штата, пишет газета «Известия».

Если заемщик на протяжении программы не сокращает численность персонала более чем 20%, а по ее итогам она составляет не менее 90% от количества сотрудников на 1 июня - тело кредита и проценты списываются. Если штат удастся сохранить на уровне от 80 до 90% - заемщику простят половину займа. В противном случае кредит придется вернуть, причем по банковской ставке.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, кредитные соглашения заключили порядка 226 тысяч российских компаний и по ним выдали более 400 млрд рублей. Программа поддерживает около 5,5 млн рабочих мест, отметил министр.

Теги: #бизнес #кредит
Источник: Псковская Лента Новостей
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