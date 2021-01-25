Экономика

Поголовье крупного рогатого скота сократилось в Псковской области

Сокращение поголовья крупного рогатого скота (на 4,1%) и коров (на 1,7%) отмечалось в хозяйствах всех категорий в Псковской области по состоянию на 1 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Поголовье свиней, овец и коз выросло, соответственно, на 12% и 2,2%.

Численность крупного рогатого скота составила - 65,2 тысячи голов, из него коров – 32,9 тысячи; свиней – 1443,9 тысячи, овец и коз – 32,3 тысячи голов.

В сельскохозяйственных организациях сосредоточено 78% поголовья крупного рогатого скота, почти все поголовье свиней – 99,9%. В хозяйствах населения содержится 82% овец и коз.