Экономика

Псковский бизнес-омбудсмен подписал соглашение с федеральным союзом адвокатов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев и первый вице-президент Федеральным союзом адвокатов России (ФСАР) Александра Цветкова договорились о сотрудничестве в сфере защиты прав предпринимателей области. Соответствующее соглашение стороны подписали сегодня, 26 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в аппарате регионального бизнес-омбудсмена.

Основным направлением совместной работы станет рассмотрение обращений, связанных с уголовным преследованием предпринимателей, а также обращения, связанные с административными правонарушениями в предпринимательской сфере.

Среди иных векторов взаимодействия - информационно-аналитическая работа, совместные выезды на проверки, выработка мер по предотвращению нарушений прав субъектов предпринимательской деятельности и т.д.

К составу делегации ФСАР, посетившей наш регион, присоединился также уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской области Юрий Михайлов.

«Положительный опыт взаимодействия ФСАР с аппаратом бизнес-омбудсмена соседнего региона и стал одной из причин решения об установлении сотрудничества Псковской области с федеральным союзом», - отметили в аппарате регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.

В завершении рабочей программы бизнес-омбудсмены Псковской и Новгородской области договорились о плотном сотрудничестве, закрепив договоренность соглашением. Документ позволит укрепить взаимодействие соседствующих регионов, наладить дополнительные каналы связи для регулярного обмена актуальной информацией и обмена лучшими практиками по различным вопросам сферы защиты прав предпринимательства.