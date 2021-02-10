Экономика

Три предприятия Псковской области вошли в сотню лучших семейных компаний

Торгово-промышленная палата Российской Федерации провела третий Всероссийский форум семейного предпринимательства «Успешная семья - успешная Россия!». Три предприятия Псковской области - ЗАО «Псковская швейная фабрика "Славянка"», ООО «Фабрика АВС-Синтез "Мигом"» и ИП Алан Дулаев - вошли в число победителей и в течение 2021 года будут находиться под патронатом президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина для эффективной реализации своего бизнес-потенциала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Площадка форума, мероприятия которого прошли в онлайн-формате, стала центром притяжения для семейных компаний всей страны, объединила представителей органов государственной власти, институтов развития, организаций инфраструктуры поддержки, бизнес-объединений.

В рамках форума прошли мероприятия, посвященные законодательным инициативам Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в части развития семейного предпринимательства, вопросам брендирования и комплексного продвижения компаний, повышению финансовой грамотности предпринимателей, развитию онлайн и офлайн форматов торговли, формированию возможностей по участию в госзакупках, созданию новых направлений деятельности, например, сельского туризма и многим другим темам

Напомним, что Всероссийский форум семейного предпринимательства «Успешная семья — успешная Россия!» проводится для популяризации семейного бизнеса в России как наиболее устойчивого и стабильного сектора экономики, придание ему особого статуса и детальная проработка адресных программ поддержки.