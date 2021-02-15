Экономика

Стоимость биткоина вновь побила исторический рекорд

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - вновь побила исторический рекорд, превысив 49,7 тысячи долларов и вплотную подобравшись к психологической отметке 50 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, в 07.22 мск биткоин дорожал на 5,43% - до 49 605 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в то же время он рос в цене на 5,74% - до 49 541 доллара. Минутами ранее показатель поднимался до отметки 49 998 долларов. Динамика приводится за сутки.

В воскресенье биткоин достигал 49 707 долларов, но затем его стоимость начала снижаться и он просел на восемь процентов.