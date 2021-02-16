Экономика

Картофель и морковь в России подорожали более чем на треть

В российских магазинах за год рост цен на картофель и морковь составил 40% и 34% соответственно, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Средняя цена 1 кг картофеля в рознице по итогам первых пяти недель 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го изменилась на 40%: 30,9 против 22,2 рубля годом ранее. Такой рост цен объясняется плохими погодными условиями и низким урожаем. Это привело к снижению предложения от поставщиков и, как следствие, к росту цен на полках. Помимо этого, удорожание моркови связывают с другим фактором. На фоне избытка урожая в 2019 году производители в прошлом году сократили объемы посадок. Сейчас средняя цена килограмма моркови составляет 37 рублей, год назад — 27,5 рублей.

Цена 1 кг помидоров за этот же период выросла на 20%, до 173,6 рубля; 1 кг огурцов — на 16%, до 175,4; 1 кг репчатого лука — на 10%, до 27,8 рубля. Не подорожала за год белокочанная капуста: в январе 2021 года ее средняя цена 1 кг равнялась 21,4 рубля, что соответствует уровню прошлого года. Из перечисленных овощей только помидоры и огурцы не входят в утвержденный правительством список социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.