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Экономика

Реестр обязательных требований к бизнесу запустили в России

01.03.2021 18:58|ПсковКомментариев: 0

Минцифры России сообщает о запуске в опытную эксплуатацию реестра обязательных требований, предъявляемых бизнесу в рамках госконтроля. Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) создали для реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере контрольно-надзорной деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе министерства.

«Минцифры России как оператор системы обеспечивает ее бесперебойное функционирование в соответствии с техническими, качественными, функциональными и эксплуатационными требованиями к реестру. Сведения, содержащиеся в реестре, будут размещать на специализированном публичном портале, функционирование которого также обеспечит Минцифры России до 1 июля. Все эти инструменты призваны помочь бизнесу соблюдать обязательные требования», - сообщил замглавы ведомства Олег Качанов.

Среди функциональных возможностей системы — автоматическое распознавание в текстах нормативно правовых актов (НПА) обязательных требований и проверка их на дублирование с помощью современных технологий анализа данных и машинного обучения. Это упрощает процессы наполнения и поддержания реестра обязательных требований в актуальном состоянии.

Система выступает в качестве единой платформы для коммуникации рабочих групп, экспертов, представителей регуляторов федеральных органов исполнительной власти, контрольно-надзорных органов и аналитического центра при правительстве РФ при дальнейшей актуализации НПА, содержащих обязательные требования.

Среди прочего функционала, ФГИС имеет возможность планирования и проведения очных и заочных заседаний рабочих групп, учета планов-графиков разработки нормативных правовых актов, мониторинга этапов согласования проектов актов.

Данное решение позволило автоматизировать деятельность 43 рабочих групп, в системе уже работают более 3,5 тысяч пользователей, состоялось более 800 заседаний рабочих групп.

В настоящее время реестр, работа над которым ведется совместно с Минэкономразвития России, позволяет оперативно информировать правительство Российской Федерации о ходе реализации «регуляторной гильотины» в части пересмотра актов с обязательными требованиями.

«В рамках пилотного проекта будут сделаны первые шаги к выделению обязательных требований и их систематизации. После завершения эксперимента с 5 федеральными органами исполнительной власти, мы планируем масштабировать реестр на деятельность остальных органов власти, осуществляющих контрольно-надзорную и разрешительную деятельность. Инструменты, реализуемые при создании системы должны быть полезны как предпринимателям, так и органам государственной власти, устанавливающим новые обязательные требования и осуществляющим контроль за их исполнением», — отметил статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

Теги: #бизнес #минцифры #госконтроль
Источник: Псковская Лента Новостей
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