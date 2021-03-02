Экономика

Глава ассоциации псковских фермеров поддержал идею возвращения госплана

Президент ассоциации «Псковский фермер» Александр Конашенков поддержал идею возвращения плановой экономики в СССР, прежде всего, в сфере сельского хозяйства. Такое предложение озвучил радиослушатель в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Поддерживаю, чтобы был госплан. К нам бы в ассоциацию обратились - вы должны произвести столько-то картофеля, а мы вам заплатим столько-то - с удовольствием, никаких проблем», - отметил гость студии.

По мнению фермера, если будет такой государственный план, как при СССР, то произойдет большой рывок в сельхозпроизводстве, особенно если учесть сложности со сбытом продукции «по нормальной цене». При этом фермеры от нагрузки не «посыпятся», полагает он. «А если будет слишком дешево, мы его выполнять не будем», - заявил Александр Конашенков.

Гость студии также отметил, что по одиночке фермеры госплан не потянули бы — надо сбиваться в кооперативы, но в Псковской области такой возможности нет. «Потому что нет такой "густоты" фермеров. Из 630 фермеров, которые есть в Псковской области, нормально работают 150-200. На весь Гдовский район у нас только три фермера. Ну и какой кооператив мы создадим?» - сказал он.

Напомним, в СССР существовал Государственный плановый комитет Совета министров СССР - государственный орган, осуществлявший общегосударственное планирование развития народного хозяйства СССР и контроль за выполнением народнохозяйственных планов, он действовал в период c 1923 по 1991 год. В союзных республиках и автономных образованиях существовали государственные плановые комиссии, в областях - областные, в районах - районные, в городах - городские плановые комиссии.