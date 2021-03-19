Экономика

В России предрекли рост цен на одежду и обувь

Российские ретейлеры предупредили о подорожании одежды и обуви из-за повышения закупочных цен, сообщает «Ъ» со ссылкой на источники.

По данным руководителя трансформации в России Marc O’Polo AG Софии Кофманн, цена на хлопок, в частности, выросла на 20 - 35%. Это, по ее словам, приведет к аналогичному подорожанию конечной продукции.

С этим мнением согласен и основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов, который отметил, что стоимость материалов привязана,в том числе, к постоянно меняющемуся курсу доллара. «Во избежание кассового разрыва поставщики приподнимают закупочную цену на случай, если рубль снова начнет падать», - заявил Пименов. Он добавил, что на итоговую стоимость товаров будет также влиять рост расходов на фонд оплаты труда.

Заместитель гендиректора S.Oliver Shoes Иван Шахин, отметил подорожание примерно на 20% материалов из нефтепродуктов. Речь идет о полиуретане, из которого производится экокожа, стельки и подошвы.

Президент Baon Илья Ярошенко считает, что рост цен станет особенно заметен в осенне-зимний сезон. Он пояснил, что Китай является основным поставщиком на рынке моды, который понес большие убытки из-за пандемии коронавируса. Это привело к изменению курса юаня и росту цен на производство продукции и стоимости логистики.

Опрошенные «Ъ» участники рынка намерены сдерживать рост цен за счет оптимизаций или снижения прибыли.

В Минпромторге, который с марта проводит постоянный мониторинг цен на непродовольственные товары, рассчитывают, что ретейлеры будут демпфировать цены для сохранения покупателей.