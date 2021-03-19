Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с экспертами налоговой службы

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гости студии - заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области Сергей Голубев и начальник отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области Сергей Изергин.

Ведущий Алексей Овчинников поговорит с ними о ходе декларационной кампании 2021 года, об интересных проектах федеральной налоговой службы, которые касаются сферы торговли и общепита, о том, какие нарушения допускают предприниматели при использовании контрольно-кассовой техники и чем эти ошибки или даже сознательные «проколы» могут обернуться.

Также гости студии расскажут, нужно ли бояться контрольных мероприятий налоговой инспекции и всегда ли выявленные ошибки приводят к наказанию. Радиослушатели могут задать свой вопрос экспертам налоговой службы по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена